Rowerowe rekordy

Zakończył się już ósmy sezon Veturilo. Rowery miejskie były w tym roku wypożyczane blisko 6 mln razy.

Obecnie Veturilo liczy 390 stacji. Dzięki wsparciu poszczególnych urzędów dzielnic nowe wypożyczalnie pojawiły się w tym roku na Bielanach, Ochocie, Targówku i Ursynowie. Do 49 wzrosła też łączna liczba stacji sponsorskich, czyli sfinansowanych przez podmioty prywatne.

System składa się obecnie z 5,7 tys. rowerów, w tym 60 rowerków dziecięcych, 45 tandemów oraz 110 rowerów elektrycznych.

Warszawskie Veturilo jest również w pełni kompatybilne z systemami w Konstancinie-Jeziornie, Markach, Michałowicach, Piasecznie oraz w Pruszkowie. Oznacza to, że wypożyczone w tych miastach rowery można zwracać je w Warszawie i odwrotnie. Łącznie na terenie Warszawy zanotowaliśmy w tym sezonie ponad 5,9 miliona wypożyczeń rowerów miejskich.

Najbardziej oblegane stacje były używane w tym roku ponad 100 tysięcy razy. Rekord ustanowiła wypożyczalnia w pobliżu Centrum Nauki Kopernik, drugie miejsce zajęła stacja ufundowana przez CH Arkadia. Użytkowników przyciągają także stacje przy głównych węzłach przesiadkowych i stacjach metra.

Rowery Veturilo są szczególnie popularne wśród studentów. Widać to w rankingu najpopularniejszych tras pokonywanych na miejskich rowerach. W czołówce są trasy z metra Pole Mokotowskie na ul. Banacha (kampus UW) i ks. Trojdena (Uniwersytet Medyczny), z Marymonckiej i metra Młociny do kampusów UKSW czy z metra Ursynów na SGGW. Latem popularność zyskują również trasy wzdłuż Wisły, np. między Centrum Nauki Kopernik a Portem Czerniakowskim. Popularne są również dojazdy rowerem do najbliższej stacji metra czy węzła przesiadkowego.

Według prowadzonych przez miasto pomiarów Veturilo odpowiada za 7 proc. całego ruchu rowerowego w Warszawie. W ósmym sezonie mieszkańcy stolicy i turyści wypożyczyli rowery dokładnie 5 953 802 razy. Najaktywniejsi byli w czerwcu i kwietniu, kiedy liczba wypożyczeń przekroczyła 900 tys., co oznacza, że operator codziennie odnotowywał odpowiednio 31,9 i 30,1 tys. wypożyczeń, a na każdym rowerze odbyło się 168 i 158 przejazdów miesięcznie. Łącznie od inauguracji systemu Veturilo operator – Nextbike Polska – odnotował 25,6 milionów wypożyczeń.

Średni czas wypożyczenia w tym roku wynosił 22 minut i 59 sekund. Około 77 proc. wypożyczeń nie przekracza darmowego czasu 20 minut. Kolejne 18 proc. wypożyczeń zamyka się w przedziale od 20 minut do 1 godziny, co kosztuje symboliczną złotówkę.

Najaktywniejszy użytkownik Veturilo skorzystał z jednośladów aż 363 razy w ciągu całego sezonu. Najpopularniejszy rower nosi numer 29005. Był wypożyczany aż 2012 razy w ciągu roku, czyli średnio ponad 7 razy dziennie.

Mieszkańcy stolicy najchętniej korzystali z systemu w godzinach 16.00-18.00, kiedy dochodziło do 20 proc. wypożyczeń z całego dnia. W skali tygodnia podział rozkłada się bardzo równomiernie, jednak statystycznie najwięcej wypożyczeń odnotowywano w niedziele – 15 proc. Zdecydowana większość wypożyczeń, bo aż 89 proc., została dokonana za pomocą aplikacji mobilnej. Ze stojących przy każdej stacji terminali mieszkańcy korzystają średnio przy co dziesiątym wypożyczeniu.

W obecnym kształcie Warszawski Rower Publiczny będzie działał do grudnia 2020 r. Dlatego miasto przygotowuje się już do przetargu na prowadzenie usługi w kolejnych latach. Trwa przygotowanie koncepcji funkcjonowania systemu Veturilo po 2020 roku.

