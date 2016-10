Nowe kierunki z Modlina

30 października w życie wejdzie zimowy rozkład połączeń lotniczych z lotniska Modlin. Gdzie polecą samoloty?

autor: Marek Kwasowski źródło: materiały prasowe +zobacz więcej

Mapa kierunków Lotniska Warszawa - Modlin wzbogaci się o osiem nowych tras, natomiast połączenia sezonowe: Saloniki, Chania, Korfu, Piza, Palma i Trapani, powrócą w marcu 2017 r.

- W sezonie zimowym, Ryanair powiększy swoją bazę w Modlinie, o nowy, trzeci samolot - mówi Leszek Chorzewski, prezes lotniska. To oznacza nowe miejsca pracy dla załóg, nowe kierunki lotnicze z naszego portu oraz większą częstotliwość połączeń. Najbardziej wzbogaci się siatka połączeń lotniczych do Wielkiej Brytanii, ale również do Portugalii i Francji - dodaje.

Od końca października startuje osiem nowych kierunków lotniczych: Edynburg (3 x tyg. od 30 października, wt., czw., nd.), Leeds (2 x tyg. od 30 października, śr., nd.), Walencja (2 x tyg. od 31 października, pon., czw.), Birmingham (3 x tyg. od 31 października pon., śr., pt.), Newcastle (2 x tyg. od 1 listopada wt., pt.), Belfast (2 x tyg. od 2 listopada śr., sob.), Porto (2 x tyg. od 2 listopada śr., sob.), Tuluza (2 x tyg. od 2 listopada śr., nd.).

Od sezonu zimowego zwiększy się częstotliwość lotów na trasach do: Bristolu: (z 3 do x 4 tyg. wt., czw., sob., niedz.) oraz Mediolanu Bergamo (z 6 do 7 x tyg.)

Ryanair zamyka swoją dotychczasową bazę na lotnisku Oslo Rygge. Od 31 października wszystkie połączenia lotnicze z Lotniska Warszawa/Modlin do Norwegii będą odbywać się na lotnisko Oslo Torp, położone ok. 100 km od stolicy.

Oto mapa 35 zagranicznych połączeń lotniczych w sezonie zima 2016/2017 : Glasgow International, Bruksela-Charleroi, Paryż-Beauvais, Eindhoven, Mediolan Bergamo, Liverpool, Sztokholm Skavsta, Oslo Rygge, Londyn Stansted, Rzym Ciampino, Bolonia, Bristol, Manchester, East Midlands, Dublin, Barcelona, Shannon, Madryt, Gran Canaria, Teneryfa, Fuerteventura, Ateny, Lizbona, Alicante, Kolonia, Malaga, Goteborg, Porto, Tuluza, Edynburg, Walencja, Leeds, Belfast, Birmingham, Newcastle. Nowe trasy od sezonu lato 2017 to Faro.

zyciewarszawy.pl