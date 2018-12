Tradycyjne imprezy i dekoracje z diodami

Gdyby iluminacja stolicy miała postać świetlnego łańcucha, to liczyłby on 680 km.

autor: Magda Starowieyska źródło: Fotorzepa W stolicy noworoczny koncert... autor: Robert Gardziński źródło: Fotorzepa ...stanowi kulminację świątecznego nastroju +zobacz więcej

Miasta już szykują się do Świąt Bożego Narodzenia. Na ulicach, skwerach i budynkach pojawiają się iluminacje, dekoracje, wkrótce okazałe choinki ozdobią centralne punkty miast. Jak co roku szykowane są przedświąteczne kiermasze, koncerty, wystawy, pokazy i cały pakiet wydarzeń nawiązujących klimatem do świąt. – Nasze iluminacje przyciągają tłumy mieszkańców, którzy chcą zobaczyć co nowego w tym roku przygotowaliśmy – mówi Magdalena Skorupka-Kaczmarek, rzeczniczka prezydenta Gdańska.

Przewodnik po atrakcjach

Trzy tygodnie przed świętami w polskich miastach można poczuć odświętny nastrój. Samorządy nie szczędzą na to środków. Obowiązkowym punktem są choinki, które staną w centralnych punktach ale na to trzeba jeszcze troche poczekać. Tymczasem już teraz na głównych ulicach, placach i skwerach instalowane są świetlne dekoracje.

Specjalny przewodnik po miejskich atrakcjach w świątecznym okresie wydały władze Gdańska, który zadbał o to, by mieszkańcy wiedzieli gdzie i na co mogą liczyć. Jedną z nich jest Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy. „Jego bajkowa, świąteczna atmosfera urzeka mieszkańców Trójmiasta i turystów, którzy zimowe dni najchętniej spędzają właśnie tu" – czytamy w przewodniku.

W tym roku atrakcją, która pojawi się na jarmarku będzie piękna, dwupoziomowa karuzela - stanie na Targu Węglowym. – Gdańszczanie posiadający „Kartę Mieszkańca" będą mogli raz skorzystac z karuzeli za symboliczną złotówkę. Te pieniądze zostaną przekazane Fundacji Hospicyjnej, która przeznaczy je na zorganizowanie wyppczynku dla osieroconych dzieci – zapowiada Magdalena Skorupka-Kaczmarek.

Kolejną nowością na jarmarku będzie strefa gastronomiczna, czyli Food Court. W centralnej części Targu Węglowego, będzie można spóbować potraw kuchni europejskich, np. hiszpańskiej (churrosy), węgierskiej (kurtosze i langosze), greckiej (bugatsa z ciasta filo). Ale i rodzimych kaszubskich przysmaków – od pierogów i żurku po regionalny cydr z dodatkiem rumu.

Po raz pierwszy jarmark zawita na drugą stronę Wałów Jagiellońskich, bo stoiska z rękodziełem i rzemiosłem staną na dziedzińcu Forum Gdańsk.

Sercem jarmarku będzie Anielski Młyn z ruchomymi figuramiTrzech Króli, Świętej Rodziny, aniołów i świętych. We wnętrzach Wielkiej Zbrojowni odwiedzających czeka kiermasz rzemiosła i rękodzieła. Najweselej ma być przy Łosiu Lucku, który przemówi ludzkim głosem, i będzie opowiadał "suchary", czyli stare dowcipy.

Informator wskazuje gdzie i czego można się spodziewać: „gdzie jest pysznie, gdzie się kręci, a gdzie są święci". Albo jak poczuć zimę, czyli trafić na górkę lodową z torami saneczkowymi.

Jarmark zainaugurowała 1 grudnia Parada Elfów. Teraz orszaki i parady towarzyszą mu we wszystkie dni powszednie. Na Targ Węglowy zawitają Królowa Śniegu ze świtą i Orszak Kolędników. – W baśniowe postacie wcielą się aktorzy Teatru Feta – mówi Magdalena Skorupka-Kaczmarek.

Po raz pierwszy na jarmarku będzie niezwykły pokaz świetlnej animacji z elementami 3D wyświetlanej na ścianie Wieży Katowni. Kolejna atrakcja to zimowe mistrzostwa w saneczkarstwie z nagrodami dla zwycięzców, kolędy i pastorałki w wykonaniu Zespołu Pieśni i tańca Gdańsk. A 23 grudnia - gdańska Wigilia.

Gdański Archipelag Kultury zapewni w czasie jarmarku wyjątkowe imprezy dla dzieci, młdzieży i rodziców - pod f fachową opieką będzie można stworzyć kartkę świąteczną, ozdoby i stroiki.

Iluminacje świetlne na terenie Parku Oliwskiego od dwóch lat robią furorę. W tym roku będzie można je zobaczyć także w innych miejscach Gdańska. W świetlnej odsłonie zaprezentuje się np. chłopiec z bębenkiem. Niepowtarzalny wygląd zyska też zabytkowy tramwaj.

Zapowiadane są także wielki mikołajkowy koncert (Plac na Ołowiance, przy Filharmonii Bałtyckiej), parada Mikołajów na motocyklach i plenerowe koncerty sylwestrowe w czterech dzielnicach miasta.

10 metrów złota i ozdób

Także Lublin zapewni mieszkańcom bogaty program atrakcji podczas Festiwalu Bożego Narodzenia. W niepowtarzalny klimat wprowadzi widzów iluminacja świetlna, zainaugurowana 6 grudnia. – W tym roku w ścisłym centrum miasta pojawi się iluminacja w nowej odsłonie. Na deptaku Krakowskiego Przedmieścia, wzdłuż traktu pieszego, ozdobione świetlistymi symetrycznymi i geometrycznymi elementami zostaną latarnie i drzewa – mówi Olga Mazurek-Podleśna, z Kancelarii Prezydenta Lublina. – Na Placu Łokietka przed budynkiem Ratusza ustawiona zostanie 10-metrowa choinka miejska, ozdobiona światełkami, bombkami i złotymi ozdobami – dodaje.

W Szopce Bożonarodzeniowej przy zrewitalizowanym właśnie Placu Litewskim będzie można wysłuchać kolęd. W planie są duże koncerty świąteczne m.in. w Filharmonii Lubelskiej, bazylice dominikanów na Starym Mieście i Centrum Kultury. Zagrają i zaśpiewają Ania Rusowicz, Romuald Lipko, międzynarodowej sławy Scholares Minores Pro Musica Antiqua.

Na deptaku Krakowskiego Przedmieścia od 20 do 23 grudnia odbędzie się jarmark świąteczny z wypiekami i gorącymi daniami. Podczas Festiwalu Bożego Narodzenia na chętnych czekają także warsztaty plastyczno – artystyczne i nastrojowe filmy w świąteczym klimacie (27 -28 grudnia) w Teatrze Starym.

Tradycyjnie już dominikanie zapraszaja wszystkich chetnych 23 grudnia na wspólną Wigilię Starego Miasta. Będzie uroczysta msza w intencji mieszkańców miasta, bożonarodzeniowy korowód. Wigilijny stół, życzenia i dzielenie się opłatkiem stworzą świąteczną atmosferę.

– Atrakcje związane z Festiwalem Bożego Narodzenia w Lublinie potrwają do 13 stycznia. Koszty poniesione przez miasto to 300 tys zł – szacuje Olga Mazurek-Podleśna.

Wynajęli fachowców

Z kolei w Białymstoku o montaż, ekspozycję i demontaż ozdób świątecznych zadba wykonawca, z którym władze miasta w listopadzie zawarły dwuletnią umowę. - Wartość tego zamówienia wynosi 1 107 800 zł – mówi Anna Kowalska z Urzędu Miasta Białystok.

W centrum i na głównych ulicach miasta pojawią się m.in. kule i węże świetlne, dekoracje latarniowe, lampiony na drzewach, figury świetlne przy Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki.

Przy Rynku Kościuszki stanie fontanna świetlna, żywa choinka oraz świetlny napis #BIAŁYSTOK. Ponieważ w ubiegłym roku w mieście pojawiło się wiele nowych ozdób, w tym roku nie było potrzeby. mnożenia nowości. Nowa będzie 10-metrowa choinka świetlna przy Alei Józefa Piłsudskiego. W dniach 14-23 grudnia będzie trwał jarmark świąteczny.

W Warszawie trwa montaż iluminacji świątecznej. Do końca listopada 20 km ulic zostanie udekorowanych świetlnymi ozdobami. Dekoracje pojawią się także w nowych lokalizacjach.

Montaż świątecznych iluminacji rozpoczął się w pierwszych dniach listopada od ozdób umieszczonych na latarniach. W najbliższych dniach rozpocznie się montaż dekoracji wolnostojących. Ostatnim elementem przygotowań będzie oprawa świetlna Krakowskiego Przedmieścia oraz placu Zamkowego.

Część dekoracji jest montowana na słupach trakcji tramwajowej. Przedstawiciele wykonawcy wykorzystując 10 podnośników koszowych prowadzą montaż stosując się do zasad bezpieczeństwa, a prace wykonują w taki sposób, aby utrudnienia dla mieszkańców były jak najmniejsze.

Warszawska iluminacja świąteczna jest największa w Polsce i jedną z najbardziej okazałych w Europie. Jej projektantem oraz wykonawcą jest firma Multidekor, autor m.in. wilanowskiego Królewskiego Ogrodu Światła.

Gdyby iluminacja stolicy miała postać pojedynczego świetlnego łańcucha, to liczyłby on 680 km, niemal tyle, ile wynosi droga z Warszawy do Wiednia. Dekoracje składają się z blisko 4,5 mln energooszczędnych diod eko-LED i prawie 1300 elementów dekoracyjnych – iluminacji latarniowych, przewieszek, girland, kurtyn świetlnych, sopli i dekoracji wolnostojących. Energooszczędne światełka eko-LED zużywają 10-krotnie mniej prądu niż tradycyjne żarówki. Dekoracje do stolicy przywiozło 60 tirów, a montuje je 50 pracowników.

Dodatkowe oświetlenie wpływa również na poprawę bezpieczeństwa. W porze najkrótszych dni w roku, przy pogorszonej widoczności główne ulice miasta są dzieki temu lepiej oświetlone. Dekoracje dodają także miastu uroku zachęcając mieszkańców i turystów do spacerów, mimo czasem niesprzyjającej aury.

Główną osią zimowej iluminacji będzie Trakt Królewski – od placu Zamkowego przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie do Belwederu. Iluminacją zostaną też rozświetlone m.in. Stare Miasto, Al. Jerozolimskie (od Dworca Centralnego do ronda Waszyngtona, wraz z mostem Poniatowskiego), ul. Marszałkowska.

Iluminacje mogą pojawić się też w nowych miejscach. Miasto ogłosiło przetarg na dostawę i montaż iluminacji na ul. Miodowej oraz pl. Krasińskich. To nie jedyna nowa lokalizacja. Głosując na projekt z budżetu partycypacyjnego „Świąteczne dekoracje świetlne na Gocławiu" mieszkańcy Pragi-Południe wybrali trzy miejsca, które powinny zostać ozdobione: skrzyżowania ulic Fieldorfa z Bora Komorowskiego i Umińskiego oraz Bora Komorowskiego i Abrahama. Projekt ten w głosowaniu zdobył ponad 800 głosów. Inauguracja iluminacji zaplanowana jest na sobotę, 8 grudnia.

W Katowicach na bogato

W stolicy Śląska okazała, 16-metrowa choinka już stoi na rynku, obok pojawią się cztery mniejsze drzewka. Imponująco zapowiada się Jarmark Bożonarodzeniowy na rynku - potrwa 31 dni.

Dla odwiedzających przygotowano m.in. 17 wieczorów wypełnionych koncertami, megaparadę mikołajkową, występ finalistów programu Mam Talent, spektakle teatralne, taniec z ogniem, barbórkowy koncert orkiestry górniczej. Będzie też olbrzymia kula śnieżna, w której odbywać się będą pokazy taneczne i animacje z ruchomymi figurkami. Specjalnie dla najmłodszych przygotowano bajkowe domki z figurkami, baśniowy pociąg i plenerowe kino z bajkami. Będzie także karuzela, a dla aktywnych - lodowisko .

Na jarmarku stanie kilkupiętrowa świąteczna piramida i bożonarodzeniowa szopka, a 6 grudnia pojawi się św. Mikołaj. Na stoiskach będą produkty regionalne i ekologiczne, rękodzieło. W strefie gastronomicznej potrawy z różnych stron świata, hiszpańskie churros, azjatyckie pierożki dim sum, tradycyjne polskie i śląskie potrawy. Ponadto grzańce i napoje rozgrzewające.

Główną atrakcją Gliwickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego (wystartuje 6 grudnia) będzie piękna wiedeńska karuzela, zdobiona w stylu retro. Na rynku zaroi się od tancerzy i dużych, bajkowych maskotek. Aktorzy teatru Buffo wystąpią z koncertem gwiazdkowym, zaprezentuje się góralska kapela Beskid i gospelowy zespół Tree of Sounds. Chętni nauczą się żonglerki, modelowania baloników i chodzenia na szczudłach. W finale jarmarku odbędzie się spektakl „Królowa śniegu" i koncert kolęd, a dzień przed wigilią na rynek wkroczą „Tańczące elfy".

Z kolei w Opolu w tym roku rynek zamieni się w Krainę Ciepła dzięki partnerowi jarmarku – spółce Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA. Otwarcie Jarmarku odbędzie się 6 grudnia, gdy prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski uruchomi atrakcję, jakiej na rynku jeszcze nie było: 15-metrowy Diabelski Młyn. 9 grudnia ulicami przejdzie Marsz Mikołajów, który w zeszłym roku miał rekordową frekwencję.

Kto lubi pichcić spróbuje sił w pieczeniu chleba, pierników i ciastek.©℗

"Rzeczpospolita"