Więcej miejsc do siedzenia

Na terenach, którymi opiekuje się ZOM pojawiło się ok. 150 nowych ławek.

Ławki zostały ustawione po konsultacjach i na prośbę mieszkańców oraz w ramach realizacja projektów do budżetu partycypacyjnego.

Na terenach zieleni przyulicznej i w parkach, którymi opiekuje się Zarząd Oczyszczania Miasta, stanęły 143 nowe ławki. Najwięcej, bo 43 na Pradze Południe, w tym 10 w parku Skaryszewskim, na Ursynowie - 37, a na Mokotowie 24.

"Lokalizacje nowych ławek to efekt zgłoszeń do mieszkańców, które spływają do nas przez cały rok" - przekonuje Mariusz Burkacki.

Nowe ławki to także zasługa budżetu partycypacyjnego: na Woli zrealizowany został projekt Małe ławki do odpoczynku wzdłuż ulicy Deotymy, a na Ursynowie Ulica Gandhi – nowa aleja Ursynowa.

jak przypomina Mariusz Burkacki, z ZOM ławki, tak samo jak inne elementy małej architektury, są konserwowane. Od wiosny do jesieni są regularnie myte, naprawiane i malowane. W tym roku prace te objęły ponad 1 800 ławek.

Łącznie Zarząd Oczyszczania Miasta ma pod opieką ponad 3 tys. ławek ustawionych na terenach zieleni przy ulicach oraz w 6 parkach: Skaryszewskim, Praskim, Ujazdowskim, Ogrodzie Saskim, Fosa i Stoki Cytadeli oraz na Polu Mokotowskim.

zyciewarszawy.pl