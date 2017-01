Kto zbuduje bulwary

Ratusz rozpisał konkurs na projekt nadwiślańskich bulwarów od mostu Świętokrzyskiego do Cypla Czerniakowskiego.

Makieta bulwarów wiślanych

Istotnym elementem prac konkursowych powinna być również koncepcja zagospodarowania skweru Kahla.

– Ten konkurs to kolejny etap przywracania rzeki miastu – powiedziała podczas konferencji prasowej Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy – Budowa bulwarów to nasza wizja programu, stworzenia z brzegów Wisły terenów atrakcyjnych dla mieszkańców. Mam nadzieję, że zwycięski projekt będzie się podobał warszawiakom i sprawi, że bulwary nad Wisłą, podobnie jak wybrzeża nad Sekwaną i Tamizą, będą pięknym i chętnie odwiedzanym miejscem – dodała.

To konkurs dwuetapowy. Jego celem jest wyłonienie najlepszej pod względem, przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla nabrzeża Wisły na odcinku od mostu Świętokrzyskiego do Cypla Czerniakowskiego. Urbaniści szczególną uwagę powinni zwrócić również na skwer Tadeusza Kahla (pomiędzy pomnikiem Warszawskiej Syrenki a mostem Średnicowym).

– Bulwary warszawskie są tak samo zróżnicowane jak miasto – powiedział Michał Olszewski, zastępca prezydent stolicy – Od salonu po rekreację i żeglugę. W konkursie na III etap trzeba zwrócić szczególną uwagę, aby to miejsce zszyć z miastem. Zależy nam na wprowadzeniu tam różnych aktywności, im bliżej Portu Czerniakowskiego tym więcej.

Zadanie uczestników konkursu będzie polegało przede wszystkim na zaprojektowaniu kolejnego odcinka nadwiślańskich bulwarów jako przestrzeni publicznej stanowiącej jeden z najbardziej reprezentacyjnych fragmentów Warszawy. W nowej przestrzeni powstaną miejsca o zarówno charakterze rozrywkowym, sportowym czy wypoczynkowym, jak również kulturalnym czy gastronomicznym.

Kolejne odcinki bulwarów powinny podkreślać swój indywidualny charakter dzięki naprzemiennemu kształtowaniu terenów zieleni oraz terenów miejskich – zabudową plenerową, tymczasową lub stałą.

W koncepcji nie może również zabraknąć miejsc do sezonowego cumowania łudzi i statków żeglugi pasażerskiej, a także lokalizacji dla stałych toalet automatycznych.

Preferowane jest, aby koncepcja zagospodarowania nabrzeży była twórczą kontynuacją rozwiązań formalnych i materiałowych zastosowanych na odcinkach bulwarów już zrealizowanych i będących w realizacji.

W trakcie pierwszego etapu konkursu sędziowie będą mogli zwrócić się do uczestników z prośbą o doprecyzowanie przedstawionych koncepcji, a także złożenie dodatkowych materiałów.

Po dokonaniu wyboru najlepszych opracowań studialnych ich autorzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu i składania prac konkursowych. Duży nacisk w postępowaniu został położony na zagospodarowanie skweru Kahla. Zgodnie z postanowieniami regulaminu projektanci będą mieli za zadanie przedstawienie swojej koncepcji obiektu/obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na tym terenie.

– Konkurs dotyczy nie tylko samego nadbrzeża, ale całego Powiśla i dzielnicy uniwersyteckiej. Ważne jest to co zostanie zaproponowane na skwerze Khala, bowiem to jest miejsce, gdzie miasto schodzi nad samą rzekę i nie jest niczym od niego oddzielone np. Wisłostradą – powiedział Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni UM.

