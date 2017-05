Warszawskie ulice się zazielenią

Ratusz rozpisał przetarg, który wyłoni projektantów aranżacji zieleni wzdłuż 18 ulic na Bielanach, Bemowie i Żoliborzu. Ale to nie będą jedyne ulice, które się zazielenią.

– Mamy plan zazielenienia głównych arterii miasta, na całym jego obszarze, aż do granic z gminami metropolii warszawskiej. Działamy strategicznie, nie tylko tworząc dokumenty, ale przystępując do rzeczywistej zmiany w rozwijaniu funkcji ulic – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ogłosił właśnie przetarg, który wyłoni wykonawców „koncepcji aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie". Postępowanie dotyczy tzw. części „A" projektu, czyli aranżacji 18 ulic na Bielanach, Bemowie i Żoliborzu. Będą to m.in. Wisłostrada (na odcinku od mostu Gdańskiego do północnych granic Warszawy) oraz ulice Broniewskiego, Górczewska, Krasińskiego, Mickiewicza, Powstańców Śląskich, Wrocławska i Żeromskiego.

– Zieleń przy ulicach będzie dawać Warszawie prawdziwy oddech. Jak tylko drzewa podrosną sprawią, że będziemy poruszać się między dzielnicami w zielonych korytarzach – tłumaczy Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

– Cieszę się, że proces zazieleniania ulic rozpocznie się właśnie na Bielanach, bo choć jesteśmy zieloną dzielnicą chcemy mieć jej więcej. Stawiamy na zieleń nie tylko przystępując do tego programu, ale również urządzając parki, jak np. Herberta czy Perzyńskiego – mówi Tomasz Mencina, burmistrz dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

– Żoliborz uchodzi za naprawdę zieloną dzielnicę. Niektórzy mogliby powiedzieć, że jest jej w bród. Są jednak duże ulice, które potrzebują interwencji. Czekamy na rozpoczęcie pracy m.in. na ulicy Broniewskiego – mówi Piotr Wertenstein-Żuławski, radny i przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku, dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

W kolejnych czterech przetargach wyłonieni zostaną projektanci dla 76 dużych warszawskich ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych, którymi nie zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie we wszystkich dzielnicach pojawi się minimum 18 tysięcy drzew. W ciągu dwóch lat na ten cel zostanie wydatkowanych ponad 20 milionów złotych

– Odchodzimy od dominującego w poprzednich epokach podejścia, że ulice są wyłącznie dla samochodów. Widzimy w nich niewykorzystany potencjał. Mogą one służyć nie tylko walce ze smogiem lecz także np. wzbogacać biologiczne funkcjonowanie miasta – dodaje wiceprezydent Olszewski. – To proces, który sytuuje Warszawę wśród awangardy europejskich miast nie bojących się zmian, które uczynią je bardziej przyjaznym mieszkańcom – uzupełnia.

Przetarg obejmuje nie tylko pasy drogowe. Zadania postawione przed projektantami są znacznie szersze. Celem jest bowiem przebudowa całego obrazu ulicy i wykorzystanie dotychczasowych rezerw terenowych na zagospodarowanie zielenią. Dodatkowo wolna przestrzeń towarzysząca zabudowie, a sąsiadująca z ulicami będzie jednolicie zagospodarowywana.

– To nowy proces ujęty systemowo, ponieważ do spójnego myślenia o ulicach włączamy też tereny sąsiadujące z nimi. Dziś często stanowią one obszary bez wyraźnego charakteru, porzucone gdzieś między ulicą a terenami zieleni czy wewnątrzosiedlowymi skwerkami. Będziemy je wydzielać i projektować razem z pasami drogowymi. Dzięki temu przestaną one jedynie towarzyszyć ulicom, a przybliżymy je mieszkańcom. Nadamy im charakter oddzielnych skwerów i promenad towarzyszących zabudowie – mówi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

To początek zasadniczej przebudowy arterii Warszawy. Założeniem jest uzyskanie do końca czerwca ofert obejmujących w szczególności koncepcje projektowe. W następnym etapie projektanci będą musieli wytypować miejsce do nasadzeń drzew nie wymagających zasadniczych zmian w istniejącej infrastrukturze.

– Dzięki temu będziemy mogli zrealizować pierwsze nasadzenia już na jesieni. W międzyczasie architekci będą projektowali dalsze odcinki w granicach pasów drogowych. Następnie do projektowania będą im wskazywane kolejne obszary na styku z pasami drogowymi. Wszystko to jednak będzie poprzedzone rysowaniem spójnej koncepcji dla całej ulicy na bazie ofert złożonych w przetargu – tłumaczy dyrektor Piwowarski.

W następnej kolejności, po Bielanach, Bemowie i Żoliborzu przetargi będą ogłaszane na ulice na Białołęce, Pradze-Północ i Targówku.

W kształtowanie terenów zieleni można włączyć się korzystają z aplikacji „Milion drzew". Uruchomiono ją 22 marca i za jej pośrednictwem wskazano już miejsca dla nasadzenia niemal 5000 drzew. Aplikację można pobrać za pośrednictwem Google Play (na systemy Android), a także z App Store (iOS). Aby wskazać miejsce nowego nasadzenia należy wybrać się w miejscy, gdzie chcemy by pojawiło się drzewo. W aplikacji wybieramy opcję „zgłoś", a następnie złożyć wniosek podając nasze dane kontaktowe.

Przy ulicach, w parkach czy na skwerach, wiosną i jesienią, pojawią się drzewa mające od 6 do 10 lat, o obwodzie 16-18 cm, wysokości sięgającej nawet 7 metrów.

zw.com.pl