Warszawa wśród najlepszych

W najnowszym rankingu fDi, stolica otwiera druga dziesiątkę europejskich miast przyszłości 2018/19.

W rankingu fDi „Europejskie miasta i regiony przyszłości 2018/19", przygotowanym przez wydawnictwo Financial Times, uplasowała się na 11. pozycji za takimi miastami jak: Londyn, Dublin, Paryż czy Monachium, wyprzedziła m.in. Berlin i Kopenhagę. Co ważne Warszawa została oceniona najlepiej spośród miast naszego regionu.

– Warszawa to znakomite miejsce do inwestowania i dobre miejsce do życia. Jesteśmy liderem Europy Środkowo-Wschodniej ze względu na atrakcyjną lokalizację, dostępność kapitału czy nieustannie rozwijającą się infrastrukturę, dzięki której jakość życia poprawia się każdego roku – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

– Rynek warszawski to kompetentny kapitał ludzki z wysoko wykształconą, wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą. Jesteśmy wiodącym centrum akademickim, które oferuje atrakcyjne miejsca pracy i wysoki standard życia. O wyjątkowym charakterze miasta stanowi również jego zielony charakter i bezpośredni kontakt z naturą. Ponad ¼ powierzchni miasta stanowią tereny zieleni, w tym unikatowe na skalę europejską obszary naturalne wzdłuż przecinającej miasto Wisły – dodaje Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy

Stolica została znakomicie oceniona w kategorii europejskich miast przyjaznych dla biznesu, na 3 miejscu ustępując jedynie Londynowi i Dublinowi. Za Warszawą wśród miast przyjaznych dla biznesu plasują się Bukareszt, Moskwa, Praga czy Paryż.

Warszawa została oceniona wysoko również w kategorii efektywności kosztowej, w której plasuje się na 9 miejscu, a w zakresie strategii przyciągania inwestycji zagranicznych zajmuje 8 miejsce wśród europejskich metropolii. Ponadto w tym samym rankingu, w kategorii miasta przyszłości Europy Wschodniej stolica zajmuje 2 miejsce po Moskwie, wyprzedzając Bukareszt, Pragę, Bratysławę oraz Budapeszt.

Analitycy przy sporządzaniu zestawienia ocenili kilkaset europejskich miast i regionów m.in. w takich kategoriach jak potencjał gospodarczy, kapitał ludzki i jakość życia, efektywność kosztowa, przyjazność dla biznesu oraz strategia przyciągania inwestycji zagranicznych.

