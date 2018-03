Nowy plac zabaw w Powsinie

Tyrolka, nowe huśtawki, ale nie tylko. Niebawem plac zabaw w Powsinie zostanie odnowiony.

Modernizacja placu zabaw obejmie całkowitą wymianę wyposażenia. Zakłada podział terenu na kilka stref funkcjonalnych, przeznaczonych dla młodym osób w różnym wieku, równocześnie umożliwiając dostęp do wszystkich urządzeń dzieciom z niepełnosprawnościami. Bariery architektoniczne znikną również z terenu wokół placu.

Pojawią się m.in. zestawy do wspinaczek, piaskownice, huśtawki, karuzele oraz zjeżdżalnie. Nawierzchnia, po której będą poruszały się dzieci będzie zróżnicowana. Wokół urządzeń zabawowych zostanie ułożona nawierzchnia głównie z materiałów naturalnych czyli barwionych zrębków drewnianych oraz nawierzchnia z EPDM, które zabezpieczą bawiących się przed skutkami ewentualnego upadku. Przejścia będą wykonane z desek kompozytowych odpornych na warunki atmosferyczne, natomiast przy wejściach na plac pojawi się kostka granitowa. Przeważająca część terenu zostanie obsiana trawą i obsadzona krzewami.

Miejsce to będzie pełniło również funkcje kulturalno-animacyjne. W centralnej części pojawi się scena przygotowana do zabaw z animatorami i organizacji małych przedstawień teatralnych. Na terenie wokół sceny zostanie zorganizowana przestrzeń wypoczynkowa ze źródełkiem wody pitnej i stołami piknikowymi, umożliwiająca jednocześnie rodzicom obserwację bawiących się dzieci. Tuż obok powstanie ogród muzyczny wyposażony w ksylofony, bębny i dzwony.

Nie zabraknie również przestrzeni do gier podwórkowych. Na skraju placu powstanie ściana i fragment chodnika przeznaczone do rysowania kredą. Wśród nowych atrakcji znajdą się tunele i przejścia wykonane z pędów różnych gatunków wierzb stanowiące żywą architekturę i umożliwiające np. zabawę w chowanego. W części północno-zachodniej powstanie pająk złożony z lin oraz stanowiska do street workout'u. Emocji doda zabawa na tyrolce.

Warszawa na modernizację placu zabaw przeznaczy 1 448 940 zł brutto. Realizacja inwestycji do końca kwietnia pozwoli udostępnić najmłodszym warszawiakom plac zabaw już na początku sezonu letniego.

zw.com.pl