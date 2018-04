Fotografują Warszawę

Powstaje fotograficzna mapa Warszawy.

źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy +zobacz więcej

Jeśli pogoda pozwoli i niebo będzie bezchmurne po południu z Lotniska Babice wystartuje pierwszy z samolotów, które wykonają dokładne, pionowe i ukośne zdjęcia Warszawy, z rozmiarem terenowym piksela 8 cm. Na ich podstawie zostaną opracowane nowe fotoplany stolicy.

Zdjęcia pionowe całego obszaru miasta wraz z obrzeżami, o powierzchni 737 km kw zostaną wykonane kamerą wielkoformatową DMC III firmy Leica (o rozdzielczości matrycy sięgającej 375 MP) z pokładu samolotu lecącego na wysokości ok. 1800 metrów, który podczas lotu pokona ponad tysiąc kilometrów i pozyska niemal 2,5 tys. zdjęć. Natomiast zdjęcia ukośne obszaru Warszawy o powierzchni 530 km kw będą wykonywane czterema średnioformatowymi kamerami firmy Phase One iXU-RS-1000 (o rozdzielczości 100 MP każda), które robią jednoczesne zdjęcia do przodu, do tyłu i na boki, ukośnie do kierunku lotu samolotu.

Samolot będzie leciał na wysokości ok. 1300 metrów i wykona niemal 70 tys. zdjęć.

Pozyskane zdjęcia oraz opracowane na ich podstawie fotoplany wzbogacą zasoby Centralnej Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy.

Nowy fotoplan ze zdjęć pionowych będzie najdokładniejszym planem Warszawy, m.in. poprzez dodatkowy przelot samolotu nad ścisłym, gęsto zabudowanym centrum Warszawy. Powstanie pod koniec roku i będzie go można obejrzeć na stronie serwisu mapowego: www.mapa.um.warszawa.pl. Na początku 2019 roku powstaną pierwsze stołeczne fotoplany ukośne, które pozwolą spojrzeć na miasto z nieco innej perspektywy i odkryć zakątki niewidoczne na tradycyjnych, corocznie wykonywanych fotoplanach pionowych. Będzie można je zobaczyć na specjalnej stronie miasta.

Trasę przelotu samolotów nad Warszawą będzie można śledzić online, na stronie: www.flightradar24.com. Precyzyjny link zostanie opublikowany zaraz po starcie samolotu na Fanpage'u Centralnej Bazy Danych Przestrzennych: https://www.facebook.com/CBDPWarszawa/

zw.com.pl