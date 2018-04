Mural o zwierzętach

Warszawski ogród zoologiczny poszukuje projektantów i wykonawców muralu, który pokryje ponad dwustumetrowy mur zoo od strony ul. Starzyńskiego.

Pomysł na mural dla zoo, jako aranżacji muru, wzdłuż ul. S. Starzyńskiego został zgłoszony jako projekt do budżetu partycypacyjnego w 2017 roku. Dzięki głosom warszawiaków przeszedł do fazy realizacji – powstanie do jesieni tego roku.

Zadaniem konkursowym dla artystów jest zaprojektowanie miejskiego malowidła, które pokryje ponad dwustumetrowy, wysoki na dwa i pół metra, mur okalający miejskie zoo od północy. Motywem przewodnim musi być ogród zoologiczny, którego losy są ściśle związane z Warszawą. Graficy mogą tu zarówno nawiązać do wojennej historii ogrodu, jak i potraktować tematykę żartobliwie malując komiks, w którym np. żyrafy podgryzają Pałac Kultury i Nauki.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie konkursem termin składania zgłoszeń został przedłużony. Projekty można przesyłać do 22 kwietnia.

zw.com.pl