Oto nowe ławki

Warszawiacy wybrali wzór nowej miejskiej ławki.

Nowa ławka warszawska została wybrana w trakcie dialogu konkurencyjnego. Spośród czterech finalistów tego postępowania wyłoniony został zwycięzca. Została nim firma Investim S.A., która zrealizowała projekt Towarzystwa Projektowego Grzegorz Niwiński, Jerzy Porębski. Przy wyborze komisja kierowała się nie tylko kwestiami wyglądu ławki, ale również jej wygodą i funkcjonalnością. W tym celu o zdanie zostali zapytani przedstawiciele Warszawskich Rad Seniorów, pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy oraz autorzy opracowania „Usiądziesz? Co sprawia, że na ławkach chce się siedzieć".

Zwycięzca postępowania dostarczy 600 metalowo-drewnianych mebli miejskich nowego typu, w trzech rodzajach: bez oparcia, z oparciem bez podłokietników, z oparciem i podłokietnikami. W umowie, zawarta została opcja zamówienia kolejnych 700.

– Chcemy by ławki pojawiły się tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Dlatego też prosimy warszawiaków, by za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu 19115 przesyłali nam informacje o proponowanych lokalizacjach. Warto we wniosku podać numer pobliskiego budynku czy charakterystyczny punkt. Pierwsze ławki chcemy ustawić już we wrześniu. Przed rozpoczęciem produkcji seryjnej musimy być jednak pewni, że stawiamy produkt o najwyższej jakości, spełniający oczekiwania mieszkańców – mówi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

W postępowaniu warszawscy ogrodnicy zawarli również prawo opcji, które przewiduje montaż kolejnych kilkuset miejskich mebli.

– W miarę napływu zgłoszeń będziemy podejmować decyzję o ewentualnym zwiększeniu zamówienia ¬– zapewnia dyrektor Piwowarski.

zw.com.pl