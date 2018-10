Jaka Skra?

Właśnie został rozstrzygnięty konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję modernizacji kompleksu sportowego Skra.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję modernizacji kompleksu sportowego „Skra" został ogłoszony 21 czerwca. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym koncepcji modernizacji nieruchomości przy ul. Wawelskiej 5. Zadaniem architektów było opracowanie koncepcji urbanistycznej obejmującej teren całego obiektu. Wpłynęło 6 prac konkursowych, które ocenił 13-osobowy sąd konkursowy.

Sąd konkursowy przyznał następujące nagrody: I nagroda (70 tys. zł) – Aleksander Wadas (Gdańsk) zespół autorski: Weronika Marek, Anna Odulińska, Aleksander Wadas; II nagroda (50 tys. zł) – Jakub Pieńkowski (Łomazy), Michał Dołbniak, Dorota Ryżko, Wiktor Gago; III nagroda (40 tys. zł) – WXCA sp. z o.o. (Warszawa) Zespół autorski: Paweł Grodzicki, Szczepan Wroński, Paweł Wolanin, Krzysztof Moskała, Anna Dobek, Andrzej Barcewicz, Aleksandra Wiktorko.

Sąd konkursowy postanowił przyznać nagrodę główną autorom projektu, który w bardzo udany sposób połączył szacunek do dziedzictwa, funkcjonalne rozwiązania dla korzystających z obiektu profesjonalnych lekkoatletów, rugbistów i innych sportowców, a także amatorsko uprawiających sport i pomysłowy program rekreacyjny - włączając przy tym kompleks sportowy w całość otwartego programu parkowego Pola Mokotowskiego.

W zaprezentowanej koncepcji zachowane zostały wszystkie wartościowe elementy założenia, a nowe uzupełnienia zaprojektowano w oparciu o pierwotne osie kompozycyjne. Zastosowane rozwiązania krajobrazowe – wzniesienia terenu oraz zbiornik wodny – nie tylko podkreślają powiązanie widokowe stadionu i parku, ale też stanowią bazę dla programu rekreacyjnego, atrakcyjnego dla profesjonalistów i amatorów, obejmującego urozmaiconą nawierzchniowo i topograficznie trasę biegową, odcinki trasy dla treningów interwałowych czy nawodne siłownie plenerowe.

Program ten oferuje ciekawe propozycje aktywnego spędzania czasu także zimą w formie saneczkarstwa, narciarstwa biegowego i łyżwiarstwa. Program ten uzupełnia propozycja szczegółowo rozwiązanych elementów małej architektury.

Sąd konkursowy zwrócił również uwagę na funkcjonalne rozwiązanie strefy rozgrzewkowej dla stadionu głównego, w skład której wchodzi oddzielne pole do rzutów, boisko do rugby wraz z czterotorowym treningowym stadionem lekkoatletycznym, na którym mogą być przeprowadzane zawody lekkoatletyczne niższej rangi we wszystkich konkurencjach, poza biegiem z przeszkodami. Poprawnie rozwiązano układ budynku zaplecza sportowego. Zaproponowana całościowa koncepcja odpowiada przedstawionym w warunkach konkursu realiom finansowym.

- Wybraliśmy pracę, która najpełniej odpowiada wyzwaniom przestrzennym i sportowym. Program rekreacyjny oparty o kompozycję przestrzenną ze zbiornikiem wodnym i górkami, oferuje trasy do biegania, siłownie plenerowe nad wodą, górki saneczkowe. Te atrakcje zainteresują i amatorów i profesjonalistów - mówi Marlena Happach, architekt miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

- Chcę podkreślić, że zwyciężył projekt najbardziej użyteczny dla sportowców i wszystkich warszawiaków. Zaczynamy przywracać świetność temu obiektowi i miejmy nadzieję, że za kilka lat na stadionie, który powstanie na drugim etapie, będziemy świadkami wspaniałych imprez sportowych i niezwykłych wyczynów światowych gwiazd lekkiej atletyki – mówi Tomasz Majewski, mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Zwycięzca konkursu oprócz nagrody pieniężnej w wysokości 70 tys. zł otrzyma także zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Do 31 października, w godz. 8.00-18.00 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (sala na parterze) można obejrzeć wystawę pokonkursową. A we wtorek, 23 października, o godz. 18.00 w tym samym miejscu odbędzie się dyskusja pokonkursowa.

