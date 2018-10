Nowe ławki na chodnikach

Pierwsze nowe, przyuliczne ławki pojawiły się na ulicach Pragi-Północ. Niebawem miasto zamontuje kolejnych 130 sztuk.

Warszawiacy skorzystają już z nowych siedzisk m.in. przy ul. Białostockiej, Kijowskiej i Łomżyńskiej. Do czerwca 2020 roku w mieście ma się pojawić ich ponad tysiąc.

Montowane są w trzech wersjach – z oparciem, bez oparcia oraz z oparciem i podłokietnikami. Wszystkie drewniane ławki, które będą stawiane na ulicach Warszawy są konstruowane według jednego projektu. Wygląd i standardy ławki zostały szczegółowo dopracowane. O wyborze modelu zadecydował nie tylko wygląd siedziska, ale wygoda i funkcjonalność.

W pracę nad nowym elementem miejskiej architektury zaangażowani byli przedstawiciele Warszawskich Rad Seniorów, stołeczni specjaliści, a także autorzy opracowania „Usiądziesz? Co sprawia, że na ławkach chce się siedzieć".

Niektóre siedziska będą zamontowane w ramach zwycięskich projektów budżetu partycypacyjnego. Pozostała część stanie w miejscach, o które prosili radni Warszawy, miejscy ogrodnicy i zaangażowani społecznie mieszkańcy.

W listopadzie rozpoczną się osiedlowe spotkania i spacery po mieście, podczas których warszawiacy wskażą kolejne miejsca do montażu ławek.

– To mieszkańcy wybiorą, gdzie ostatecznie będą chcieli odpocząć, np. wracając z ciężkimi zakupami czy idąc do lekarza. Zachęcam do śledzenia i włączenia się w nasze miejskie dyskusje – mówi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni.

zw.com.pl