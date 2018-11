Montują już świąteczną iluminację

Na stołecznych ulicach rozpoczął się montaż iluminacji świątecznej. Ozdoby zostaną powieszone wzdłuż 20 km ulic.

Montaż świątecznych iluminacji rozpoczął się w pierwszych dniach listopada od ozdób umieszczonych na latarniach. W najbliższych dniach rozpocznie się montaż dekoracji wolno stojących. Ostatnim elementem będzie oprawa świetlna Krakowskiego Przedmieścia oraz placu Zamkowego. Ze względu na skalę (ponad 20 km ulic) prace muszą się rozpocząć już teraz, aby do końca listopada wszystkie ozdoby pojawiły się na ulicach.

Część dekoracji jest montowana na słupach trakcji tramwajowej, stąd ze względów bezpieczeństwa jej część jest wyłączana na czas prac.

Warszawska iluminacja świąteczna jest największą w Polsce i jedną z najbardziej okazałych w Europie.

Gdyby iluminacja stolicy miała postać pojedynczego świetlnego łańcucha, to liczyłby on 680 km długości. To niemal tyle, ile wynosi droga z Warszawy do Wiednia. Dekoracje składają się z blisko 4,5 mln energooszczędnych diod eko-LED i prawie 1300 elementów dekoracyjnych – iluminacji latarniowych, przewieszek, girland, kurtyn świetlnych, sopli i dekoracji wolno stojących. Energooszczędne światełka eko-LED zużywają 10-krotnie mniej prądu niż tradycyjne żarówki. Dekoracje do stolicy przywiozło 60 tirów, a montuje je 50 pracowników.

Główną osią zimowej iluminacji będzie Trakt Królewski – od placu Zamkowego przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie do Belwederu. Iluminacją zostaną też rozświetlone Stare Miasto, Al. Jerozolimskie (od Dworca Centralnego do ronda Waszyngtona, wraz z mostem Poniatowskiego), al. Solidarności (od pl. Bankowego do pl. Wileńskiego wraz z mostem Śląsko-Dąbrowskim), plac Bankowy, ul. Marszałkowska (od ul. Królewskiej do pl. Konstytucji, wraz z placem), ul. Świętokrzyska (od ronda ONZ do ul. Marszałkowskiej), ul. Mokotowska i ul. Targowa.

Iluminacje mogą pojawić się też w nowych miejscach. Miasto ogłosiło przetarg na dostawę i montaż iluminacji na ul. Miodowej oraz pl. Krasińskich. W ramach projektu z budżetu partycypacyjnego „Świąteczne dekoracje świetlne na Gocławiu" mieszkańcy Pragi-Południe wybrali trzy miejsca, które ich zdaniem powinny zostać ozdobione. Są to skrzyżowania ulic Fieldorfa z Bora Komorowskiego i Umińskiego oraz Bora Komorowskiego i Abrahama.

Oficjalne zapalenie iluminacji zaplanowana jest na sobotę, 8 grudnia.

zw.com.pl