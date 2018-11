Jaka będzie Polonia?

Miasto ogłosiło konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania obiektu przy ulicy Konwiktorskiej 6.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego. Obiekt powinien wyróżniać się walorami przestrzennymi, architektonicznymi i funkcjonalno-użytkowymi. Koncepcja musi uwzględniać zarówno charakter kompleksu, jak i wpasować się w sąsiadującą zabudowę oraz otoczenie i krajobraz. Powinna posiadać innowacyjną formę i uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne.

Wśród najważniejszych założeń modernizacji obiektu sportowego przy ul. Konwiktorskiej 6 znajduje się budowa stadionu piłkarskiego z trybunami, na których rywalizację będzie mogło obserwować przynajmniej 15,5 tysiąca kibiców. Na terenie pomiędzy stadionem, a ul. Bonifraterską, powstać mają dwa budynki kubaturowe. W pierwszym z nich zlokalizowana zostanie hala sportowa – dla min. 1150 widzów – w której rozgrywane będą mecze m.in. siatkówki i koszykówki. W drugim z budynków powstanie Centrum Wsparcia Sportu, w którym znajdą się powierzchnie towarzyszące i uzupełniające główne funkcje kompleksu sportowego. Pod budynkami znajdować się będzie parking na ok. 775 miejsc.

Dzięki decyzji radnych Warszawy na realizację I etapu tego projektu w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostało zapisane prawie 158 milionów złotych.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do 21 grudnia br. do godz. 16.00 w kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (ul. Marszałkowska 77/79). Termin składania prac konkursowych mija 25 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat obiekt przy ul. Konwiktorskiej przeszedł szereg remontów i modernizacji. Łącznie w latach 2007-2017 na wszystkie prace na „Polonii", z budżetu Warszawy, wydatkowanych zostało ponad 41,5 miliona złotych.

Wśród wykonanych prac znalazły się m.in. modernizacja płyty głównej boiska, budowa systemu kontroli dostępu w tym identyfikacji kibiców, a sam stadion dostosowano do prowadzenia rozgrywek, zgodnie z wymogami UEFA. Wykonano także modernizację boiska bocznego, które jest teraz dobrze oświetlone (500 lx), a zmagania sportowe prowadzone są na sztucznej murawie. Dzięki przeprowadzonym pracom boisko boczne spełnia standardy niezbędne do prowadzenia trzecioligowych rozgrywek. Remont przeszła również hala basenowa i jej zaplecze sanitarno-szatniowe wraz z modernizacją instalacji uzdatniania wody i wentylacji na basenie, a na hali do koszykówki pojawił się nowy parkiet.

