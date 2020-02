Karnawał w warszawskim zoo

Wolontariusze warszawskiego zoo zapraszają na świętowanie karnawału. W sobotę, 22 lutego na gości ogrodu czeka wiele atrakcji, m.in. kąpiel szympansów w pianie, zabawy słoni, malowanie buziek oraz tworzenie masek. W planie są także konkursy plastyczne i wystawa prac o zagrożonych gatunkach zwierząt.

Sobotnia zabawa dla najmłodszych rozpocznie się o godz. 10.30 pokazem mody w hipopotamiarni. Uczestnicy również będą mogli wziąć udział w konkursie na najciekawsze zwierzęce przebranie. W słoniarni opiekunowie Leona zdradzą, jak trębacze bawią się na co dzień. Z kolei szympansy i goryle będą świętować ostatni weekend karnawału w mydlanej pianie. Wielbiciele warsztatów plastycznych maja okazję nauczyć się konstruowania zabawek dla kapucynek i robienia masek.

Wolontariusze zoo zachęcają też do ekologicznych postanowień i wyrażanie ich przez sztukę - wykonane w domu prace plastyczne wezmą udział w rodzinnym konkursie. Dzieła w dowolnej technice można przynosić do ptaszarni od godziny 10.30 do 14.30, a już o godz. 15.00 będzie wyłoniony zwycięzca akcji.

Harmonogram wydarzenia:

· godz. 10.30, hipopotamiarnia – pokaz mody karnawałowej „Moje ulubione zwierzę",

· godz. 10.30 – 15.00, ptaszarnia – malowanie buziek, opowieści o piórach, tworzenie masek karnawałowych, wystawa prac plastycznych „Chronimy ginące GATUNKI – chronimy naszą PLANETĘ",

· godz. 11.30, słoniarnia – opowiadania opiekunów o ulubionych rozrywkach słoni

· godz. 12.15, „stara" małpiarnia – warsztaty konstruowania zabawek dla kapucynek i historie z życia małpek,

· godz. 13.30, pawilon małp człekokształtnych – kąpiel w pianie oraz inne karnawałowe atrakcje dla szympansów i goryli. Sympatycy małp mogą przynieść dla zwierzaków czyste wiaderka (najlepiej silikonowe), kocyki i bakalie.

Do udziału w wydarzeniu upoważnia bilet wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

