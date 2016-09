Żyrardów – miasto gwiazd

9 września rozpocznie się VIII edycja Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk M{i}aSTO/a Gwiazd.

Program festiwalu organizowanego przez Fundację Kultury i Sztuki artHOLDING jest niezwykle bogaty: wystawy, koncerty, recitale, projekcje filmowe, eksperymentalne spotkania teatralne, wernisaże, gale i wiele spotkań ze znanymi ludźmi sztuki, mediów i polityki.

Tegoroczna edycja ma wyjątkowy charakter, bo łączy się z obchodami stulecia nadania praw miejskich miastu oraz Rokiem Filipa de Girarda XIX-wiecznego francuskiego inżyniera i wynalazcy, patrona miasta, od którego Żyrardów wziął swą nazwę. (De Girad był pierwszym dyrektorem fabryki lniarskiej, która od 1833 roku stała się napędową siłą rozwoju miejscowości, wówczas Rudy Guzowskiej). Żyrardów chlubi się jedynym w Europie zachowanym w całości przemysłowym zespołem urbanistyczno-architektonicznym z charakterystycznej czerwonej cegły z przełomu XIX i XX wieku. Dzisiaj ożywia je nie przemysł, ale kultura.

- Pomysłodawcą i kuratorem festiwalu jest prof. Artur Krajewski, wykładowca warszawskiej ASP, rodowity żyrardowianin. - mówi „Rzeczpospolitej" Marta Ewa Olbryś, główny koordynator projektu. Tworzymy go korzystając z wcześniejszych 10-letnich doświadczeń, gdy razem pracowaliśmy w Salonie Szkolnictwa Artystycznego „Ogród Sztuk" pod szyldem „Perspektyw". Festiwal w Żyrardowie to także trochę żartobliwe „mrugnięcie okiem" w stronę festiwalu w Międzyzdrojach, gdzie tradycyjnie zjeżdżają się gwiazdy

Ale i Miasto gwiazd w Żyrardowie odwiedziło już ponad 3500 artystów i ponad 500 znanych osobistości świata nauki, kultury i sztuki.

- Staramy się pokazywać, że szuka jest piękna, dobra i daje „power", który pozwala góry przenosić. - dodaje prof. Andrzej Krajewski - Festiwal powstały z żartu dorobił się już tradycji, marki i własnej formuły artystycznej z wieloma ciekawymi przedsięwzięciami, które mogłyby istnieć także samodzielnie. Jesteśmy coraz więksi i chcemy dalej się rozwijać. Tegoroczna edycja to największy nasz dotychczasowy festiwal; obejmuje dwa tygodnie, w tym trzy weekendy. - Finansowo wspiera nas miasto, a od tego roku zyskaliśmy po raz pierwszy honorowy patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z czego jesteśmy bardzo dumni. uzupełnia prof. Artur Krajewski.

Wydarzenia festiwalowe odbywają się w wielu miejscach. Główna przestrzeń to piękne zabytkowe hale Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda, gdzie stoją stare maszyny i czuje się ducha przemysłowych czasów. Tam jest też scena koncertowo-teatralna, na której odbędzie się gala otwarcia z koncertami absolwentów Akademii Muzycznych z całej Polski, laureatów ubiegłorocznej nagrody artNoble. Część wydarzeń będzie prezentowana w dawnej Resursie (m.in. monodram Sławomira Holanda, czy koncert Aleksandry Nieśpielak). A także w Centrum Kultury, Muzeum Mazowsza Zachodniego i w rozległych halach na Bielniku (nazwa tej części miasta pochodzi od mieszczących się tu kiedyś przemysłowych hal bielenia tkanin). Wystawy plastyczne dyplomantów Akademii w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Szczecinie i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zajmą 8 tysięcy m kw. postindustrialnych przestrzeni.

Fotografie z pasją

Zainteresowaniem z pewnościa będą cieszyć się wystawy fotografii Janusza Gajosa i prof. Grzegorza Kołodki. Wybitny aktor i wybitny ekonomista już od dłuższego czasu ujawniają swoje prywatne pasje. Obaj z zamiłowaniem podróżują i robią zdjęcia, które świadczą, że interesują ich nie tylko krajobrazy, ale także ludzie. (Oba wernisaże 11 września).

Polecamy też wystawę fotografii „Mongolia w obiektywie", której kuratorką jest Lidia Popiel.

Prof. Artur Krajewski, który podczas festiwalu będzie obchodził 25-lecie pracy artystycznej także pokaże z tej okazji wystawę własnych fotografii pt. „Foty pstrykam stopami i dorabiam filozofię!" (wernisaż 15 września). Autor miał już 200 wystaw, ale fotografię pokazuje po raz pierwszy.

- Jestem malarzem, ale pomyślałem że warto podjąć nietypowe wyzwanie i stąd te zdjęcia połączone z filozoficznym żartem, tekstami odwołującymi się do Sokratesa, Hume'a, Marksa, Schopenhauera. - zdradza „Rzeczpospolitej".

Artur Krajewski zapowiada również promocję swojej nowej książki pod przewrotnym tytułem „Artysta czy Poppacykarz?", opowiadającej o tym, co się dzieje w głowie malarza, gdy pracuje nad obrazem (17 września, prowadzenie Rafał Ziemkiewicz) . Kurator festiwalu przy okazji zaprasza na recitale Joanny Trzepiecińskiej i Anny Serafińskiej.

Klucze do miasta Gwiazd

Festiwal wypracował własną formułę, dzieli się na tematyczne bloki: Miasto Spotkań, Miasto Filmu, Miasto Ekonomii i Samorządności (z udziałem prof. Leszka Balcerowicza), Miasto Piękna i artMody, Miasto Dzieci i Młodzieży.

Miasto Spotkań, jak sama nazwa wskazuje, umożliwia publiczności bezpośredni kontakt z gośćmi festiwalowymi: mecenasami kultury, artystami wszelkich dyscyplin, dziennikarzami i publicystami, politykami. W drugi weekend odbędzie się już tradycyjnie spotkanie Grzegorza Miecugowa z cyklu „Inny punkt widzenia" z udziałem znakomitego aktora Mariana Opani. Także Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej" poprowadzi po raz trzeci swój talk show „Między Sztuką a Polityką jest Prasa", do którego zaprosił tym razem Tomasza Terlikowskiego, Magdalenę Ogórek i Krzysztofa Jaworskiego, muzyka z rockowej grupy Harlem. (oba spotkania 17 września).

- W moim talk-show rozmawiamy o życiu, wyborach, paradoksach i meandrach rzeczywistości. - mówi Bogusław Chrabota. Pytam polityków o sztukę, artystów o politykę, muzyków o wybory literackie. Szukam takich ścieżek, które nie są klasyczną rozmową z człowiekiem o tym, czym on się zajmuje, tylko odwrotnie. To wynika z przekonania, że każdy z nas prócz życia zawodowego, ma również w sobie przestrzenie ukrytych fascynacji . Po naszym spotkaniu odbędzie się jeszcze koncert zespołu Harlem.

- Żyrardów podoba mi się nie tylko jako piękne miasto, ale też przestrzeń artystyczno-intelektualna - kontynuuje redaktor - z niezwykle zaangażowanym i otwartym środowiskiem artystów, którzy zawodowo działają w Warszawie, ale na miejsce spotkań wybrali sobie Żyrardów. Bardzo podoba mi się także publiczność. Mieszkańcy miasta uczestniczą powszechnie w festiwalowych spotkaniach. Na talk-show, które prowadzę przychodzą setki ludzi, mimo późnych godzin wieczornych. Zdawałaby się, że Polacy o tej godzinie siedzą przed telewizorami, a tam jest pełna widownia, która reaguje bardzo spontanicznie.

Bogusław Chrabota od ósmej edycji festiwalu będzie pełnił przez rok honorową rolę jego Prezydenta. Klucze do Miasta Gwiazd przekaże mu uroczyście Jan Peszek, prezydent poprzedniej kadencji (wcześniej tę funkcję pełnili prof. Leszek Balcerowicz, Adam Struzik i Nina Terentiew).

Deszcz nagród

Splendoru festiwalowi dodają także artStatuetki, hojnie przyznawane w różnych kategoriach. Tegorocznych uczestników i gości czeka więc wiele emocjonujących chwil. Tegorocznych laureatów poznamy dopiero w trakcie festiwalu. artNoble to nagroda za najlepsze plastyczne i muzyczne dyplomy z publicznych uczelni artystycznych. Do grona jej wcześniejszychi laureatów w kategorii plastyka należą : Paweł Kwiatkowski /ASP Łódź, 2012/, Jacek Dudek /ASP Kraków, 2013/, Marcelina Groń /ASP Wrocław, 2014/, Nadia Świerczyna /ASP Katowice, 2015/ i muzyka: Marta Kordykiewicz /UMFC w Warszawie, 2014/, Alina Adamska-Raitarovskyi /AM w Łodzi, 2015/.

Złoty artKciuk przyznawany jest wybitnej osobistości polskiego życia kulturalno-artystyczno-społecznego. W ubiegłym roku nagrodę tę otrzymał Marek Niedźwiedzki, a wcześniej Artur Rojek, Roman Gutek, Krystyna Janda, Marek Żydowicz i Jurek Owsiak.

Złota ŻyRybka to nagroda specjalna dla osobowości „lokalnej" działającej także „globalnie". Medal artMecenat otrzymuje osobistość, która dynamicznie wspiera rozwój Kultury i Sztuki w naszym kraju (ubiegłoroczny laureat - Mateusz Morawiecki). Złotą ŻyRafkę przyznają dzieci. Statuetka artSkrypt wyróżnia wybitnego twórcę scenariuszy filmowych lub teatralnych (w 2015 odebrał ją Krzysztof Piesiewicz). Laureata tegorocznej nagrody artSkrypt poznamy na specjalnej gali i podczas spotkania, prowadzonego przez Roberta Gonerę. Także on i Małgorzata Lewińska prowadzą część innych festiwalowych wydarzeń.

A publiczność będzie bawić się jeszcze na wielu imprezach, m.in. w drugim tygodniu września na pikniku rodzinnym „Outdoorowe Otwarcie Miasta Średniowiecza" z rycerskimi turniejami, pokazami walk, nauką strzelania z łuku, rzemieślniczymi warsztatami. I w trzecim na jubileuszowej uroczystości „Otwarcia Miasta Filipa de Girarda", w programie której jest m.in. koncert „La Viva France!. A także pokazy mody, wybory i prezentacja Miss Ziemi Żyrardowskiej 2016.

