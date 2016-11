Mazowsze podzielone na dwa

W europejskiej statystyce Mazowsza zostaną wydzielone dwa regiony – zgodził się Eurostat. Będzie szansa na dotacje.

Mazowsze będzie się składać z dwóch regionów. Pierwszy obejmował będzie Warszawę wraz z dziewięcioma powiatami: pruszkowskim, grodziskim, warszawskim zachodnim, nowodworskim, legionowskim, wołomińskim, mińskim, otwockim i piaseczyńskim. Drugi resztę województwa.

O taki podział zabiegał marszałek Adam Struzik oraz Sejmik Województwa Mazowieckiego. Wniosek o uruchomienie takiej procedury został złożony w lutym 2016 r. Chodziło o to, że Mazowsze po 2020 r. byłoby statystycznie zbyt bogate, aby móc liczyć na poważne wsparcie z UE. – Nie ma już żadnego racjonalnego powodu, aby wracać do absurdalnych pomysłów podziału administracyjnego Mazowsza! – podkreśla marszałek Adam Struzik. Mazowsze w 2015 r. wytworzyło jedną piątą polskiego PKB. W 2013 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiło ono ponad 107 proc. unijnej średniej. To za dużo, by sięgać po pieniądze z unijnych funduszy na rozwój infrastruktury. Do sfinalizowania podziału potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej.

