Superaquapark rośnie pod Mszczonowem

Ponad 3 km zjeżdżalni wodnych, 3,5 tys. mkw. powierzchni z basenami, 10 saun czy 700 tropikalnych palm – takie atrakcje znajdą się w największym w Polsce parku wodnym.

źródło: materiały prasowe Suntago Wodny Świat będzie mógł konkurować z najlepszymi parkami wodnymi na świecie +zobacz więcej

Park of Poland – bo tak będzie nazywać się kompleks rozrywkowy – powstaje na terenie gminy Mszczonów i ma być gotowy za dwa lata. Inwestycja ma kosztować ok. 150 mln euro, a dzięki niej powstać ma ok. 600 miejsc pracy.

Buduje go firma Global City Holdings. – Nasza firma działa w branży rozrywkowej od otwarcia pierwszego kina w 1930 roku i jest drugą co do wielkości siecią kinową w Europie. Widzimy sukces atrakcji takich jak IMAX i 4DX w naszej sieci kin, więc kolejny krok w branży rozrywkowej i prowadzenie parku rozrywki jest naturalnym rozwojem – tłumaczy Peter Dudolenski, prezes Global City Holdings. Firma, Suntago Wodny Świat, stawia w miejscowości Wręcza, na terenie gminy Mszczonów. – Wybraliśmy tę miejscowość ze względu na jej położenie pomiędzy dwoma dużymi miastami, Warszawą i Łodzią. To idealne miejsce w środku Polski i w środku Europy dla tak dużej inwestycji – tłumaczy prezes Peter Dudolenski.

Podkreśla, że dla firmy istotne jest także nastawienie władz Mszczonowa do budowy Park of Poland. – Jesteśmy pewni, że otaczająca nas gospodarka znacznie skorzysta z naszego projektu – dodaje prezes Global City Holdings. Pierwszym etapem inwestycji we Wręczy będzie Suntago Wodny Świat, który będzie częścią całego kompleksu rozrywkowego Park of Poland. Powierzchnia całej inwestycji wyniesie około 400 hektarów, z czego park wodny położony będzie na ok. 20 hektarach ziemi. Kompleks będzie się składał z trzech różnych stref tematycznych. Pierwszą z nich jest Saunaria. Znajdzie się w niej ponad 10 różnego rodzaju tematycznych saun, prywatne gabinety masażu, mineralne baseny zdrowotne oraz solaria. Z koli w strefie Relaks goście będą mogli odpocząć w otoczeniu 700 prawdziwych palm i popływać w zakrytym basenie o powierzchni 1000 mkw. oraz w basenie usytuowanym obok ogrodu o powierzchni 20 tys. mkw., z otwieranym w słoneczne dni dachem. Z kolei w strefie „Wodna dżungla Jamango" zaplanowano ponad 3 km zjeżdżalni wodnych, w tym najdłuższą krytą zjeżdżalnię w Europie o długości 320 metrów. W Suntago Wodny Świat przewidziano pięć restauracji oraz cztery bary położone bezpośrednio przy basenach.

Budowa pierwszego etapu Park of Poland rozpoczęła się dwa miesiące temu. Obecnie trwają prace ziemne. – Przewidujemy, że budowa Suntago Wodny Świat potrwa około 20–24 miesięcy – mówi prezes Peter Dudolenski. Wartość inwestycji Suntago Wodny Świat wyniesie 150 mln euro. Projekt będzie finansowany z dwóch źródeł: ze środków własnych Global City Holdings oraz kredytów bankowych. – Po ukończeniu budowy Suntago Wodny Świat planujemy w ramach całego kompleksu wybudować parki tematyczne, hotele, centrum konferencyjne i handlowe – dodaje prezes Dudolenski. Inwestycja ma dać nowe miejsca pracy. W pierwszym etapie powstanie ich ok. 600, a w kolejnych zatrudnienie znajdzie na pewno powyżej 1000 osób. – Najbardziej cieszę się z miejsc pracy – mówił rozpromieniony Józef Kurek, burmistrz Mszczonowa. – Naturalnie oczekujemy, że większość naszych klientów będzie z Polski, ale liczymy również na obecność gości z całej Europy – dodaje prezes Dudolenski. Zapowiada, że cennik wstępu będzie różnorodny.

– Obecnie oceniamy koszty, jednak jestem pewny, że ceny biletu w Suntago Wodny Świat będą mniejsze niż w podobnych obiektach w Europie Zachodniej, a jakość będzie taka sama lub nawet wyższa – zapewnia prezes Global City Holdings.

"Rzeczpospolita"