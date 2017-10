Nie tylko bulwary

Płock zmienia swoje oblicze. Inwestycje realizowane są ze wsparciem unijnym.

Dzięki funduszom europejskim możliwa była m.in. modernizacja płockiego nabrzeża

Nad Wisłą powstają bulwary, blisko centrum miasta nowy skwer, ale także place zabaw, boiska sportowe i blok komunalny. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia pozabudżetowego m.in. z Unii Europejskiej.

– Dzięki modernizacji nabrzeża, którą właśnie rozpoczęliśmy, powstanie m.in. nowa promenada, port z falochronem, ścieżka do biegania i dla rowerów oraz nowa ul. Rybaki – opisuje prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Promenada spacerowa wzdłuż Wisły ciągnąć się będzie od mostu do nowego portu, który zostanie zbudowany obok siedziby Morki. Wraz z portem powstaną nowe ostrogi, które ułatwią korzystanie z portów oraz lekko przesuną główny nurt rzeki od jej prawego brzegu, dzięki czemu chroniona będzie plaża.

Wzdłuż promenady staną nowe ławki, stojaki na rowery, oświetlenie, będzie też plac zabaw oraz skwer biznesowy – miejsce, w którym będzie można doładować sprzęt mobilny.

Inwestycja będzie kosztować 32 mln zł, ale miasto liczy na 20 mln zł unijnego dofinansowania.Na placu Dąbrowskiego można zaś korzystać już z nowego skweru. To z kolei efekt realizacji pierwszej części projektu „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku", dofinansowanego z Unii Europejskiej.

Przebudowa placu Dąbrowskiego – od Wieży Ciśnień do skrzyżowania z ulicami Kościuszki i Misjonarską – polegała m.in. na wyznaczeniu nowego szpaleru drzew, co ma wyeksponować odrestaurowaną Wieżę Ciśnień. Inwestycja kosztowała ponad 500 tys. zł.

Kolejnym etapem tego programu jest przebudowa al. Roguckiego wraz z terenami przyległymi. – Do połowy 2018 roku powstanie na osiedlu Łukasiewicza miejsce przyjazne płocczanom, pełne zieleni i idealne do relaksu – zapowiada prezydent Nowakowski.

Planowane jest uporządkowanie 4 hektarów przestrzeni. Trzy czwarte terenu zajmie zieleń. Pojawią się tam nowe drzewa, krzewy, byliny oraz łąki kwietne i trawniki. Posadzonych zostanie tam ponad 165 tysięcy roślin. Znajdą się tam także trzy kaskady wodne, 29 ławek, stojaki rowerowe, kilkanaście poidełek, budek i karmników dla ptaków, a także 72 latarnie parkowe. Powstanie również ogólnodostępna toaleta z półokrągłym dachem przykrytym zielenią.

Realizacja projektu kosztować będzie ponad 13 mln zł. Ponad 7 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania unijnego.

Niedawno zostały oddane do użytku nowe boiska sportowe i obiekty rekreacyjne na osiedlu Wyszogrodzka. Kompleks sportowy powstał na terenie Szkoły Podstawowej nr 12. To m.in. boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy, bieżnia z nawierzchnią syntetyczną wraz ze skocznią w dal, boisko wielofunkcyjne, boisko do tenisa wraz ze ścianką oraz nowe trybuny.

Z kolei na terenie Szkoły Podstawowej nr 15 powstało nie tylko wielofunkcyjne boisko, ale także plac zabaw. Inwestycja zrealizowana została w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka. Kosztowała blisko 700 tys. zł.

W czasie wakacji przy Miejskim Przedszkolu nr 15 przy ul. Piasta Kołodzieja powstał zaś plac zabaw dla dzieci w wieku 5–6 lat. Koszt zadania wyniósł ok. 180 tys. zł.

Władze miasta zapowiadają, że za rok przy ul. Kleeberga 1, pomiędzy Galerią Mazovia a żłobkiem i Parkiem Północnym, będzie gotowy budynek komunalny. Znajdzie się w nim 68 mieszkań, których większość trafi do młodych ludzi w ramach programu „Mieszkania na start". Niebawem powstanie też drugi taki budynek. Na realizację tych inwestycji Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości ponad 5,5 mln zł. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do budynku przy ul. Kleeberga 1 w trzecim kwartale przyszłego roku. Do tej pory w ramach programu „Mieszkania na start" oddane zostały do użytku mieszkania przy ul. Sienkiewicza 25 (15 lokali) oraz przy ul. Padlewskiego (16 lokali). W budowie są także mieszkania przy ul. Sienkiewicza 38, gdzie będzie 30 lokali.

