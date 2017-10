Łucznik szuka pracowników

Trwa nabór do radomskiej fabryki broni. Firma chce przyjąć ok. 100 osób.

źródło: Grot mon Wzrost zatrudnienia w Łuczniku wynika m.in. z podpisania kontraktu na dostawę karabinka +zobacz więcej

– Zwiększenie zatrudnienia wiąże się z koniecznością unowocześnienia Fabryki Broni. Inwestujemy w rozwój zarówno parku maszyn, jak i naszych pracowników. Za nami podpisanie kontraktu na dostawę karabinka Grot – największego z kontraktów na dostawę broni strzeleckiej po 1989 roku – tłumaczy Maciej Borecki, członek zarządu Fabryka Broni Łucznik.

Umowa pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową, w której skład wchodzi Fabryka Broni Łucznik, a Jednostką Wojskową NIL została podpisana 5 września 2017 roku, podczas XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Kontrakt dotyczy zakupu i dostawy karabinka Grot C 16 FB-M1 będącego przedstawicielem rodziny karabinków znanych dotychczas jako Modułowy System Broni Strzeleckiej MSBS. Wartość kontraktu to niemal pół miliarda złotych, a zgodnie z zapisami umowy pierwsza partia około tysiąca karabinków ma trafić na wyposażenie Wojsk Obrony Terytorialnej jeszcze w tym roku.

Całe zamówienie ma zostać zrealizowane do 2020 roku. Przedstawiciele firmy zauważają, że to już kolejna podpisana w ostatnim czasie umowa Fabryki Broni na dostawę karabinków Grot dla Wojska Polskiego. Wcześniej, bo 31 sierpnia, w siedzibie Inspektoratu Uzbrojenia podpisana została umowa na dostawę karabinka reprezentacyjnego, wówczas noszącego jeszcze nazwę MSBS. Wartość kontraktu wynosi 5,5 miliona złotych.

Umowa ma zostać zrealizowana do 30 listopada tego roku. Jak informuje rzecznik radomskiej firmy Julia Grzesiak, Fabryka Broni Łucznik już od kilku miesięcy prowadzi proces rekrutacji. – Nabór nowych osób wiąże się z nową polityką obecnego zarządu. Jednym z jej kluczowych elementów jest unowocześnienie zakładu – tłumaczy Grzesiak. Radomska fabryka poszukuje pracowników z wykształceniem technicznym, m.in. konstruktorów, technologów, operatorów CNC, galwanizerów, lakierników, elektromonterów, pracowników kontroli jakości czy specjalistów ds. lean manufacturing. Poza osobami z doświadczeniem fabryka szuka też absolwentów kierunku mechanika i budowa maszyn. A Maciej Borecki dodaje, że zwiększenie zatrudnienia wiąże się nie tylko z kontraktem na dostawę karabinka Grot, ale także z zobowiązaniami wobec klientów rynku cywilnego. – Musimy produkować także na eksport. Na unowocześnienie zakładu mamy ponad 90 milionów złotych, to będzie kwota przeznaczona na zakup nowych maszyn do Fabryki Broni. Pierwsze z nich już napływają do naszego zakładu. To konieczne także dlatego, że oferta fabryki dla klientów rynku cywilnego będzie się powiększać – tłumaczy Maciej Borecki.

Fabryka Broni Łucznik-Radom Sp. z o.o. została powołana 14 lipca 2000 roku. Jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), lidera polskiego przemysłu i jednego z największych koncernów obronnych w Europie. Fabryka jest głównym producentem i dostawcą broni dla polskiego wojska oraz MSWiA, na eksport i na rynek cywilny. Spółka zatrudnia obecnie ponad pół tysiąca pracowników. Powiat radomski (razem z miastem Radom) należy do regionów, gdzie jest najwyższe bezrobocie na Mazowszu. Na koniec sierpnia 2017 roku stopa bezrobocia wynosiła tu 20,3 proc., dla porównania średnia dla kraju to w tym czasie 7,0 proc., a dla całego Mazowsza – 6,2 proc.

"Rzeczpospolita"