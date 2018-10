Luksus w ogrodzie

Podkowa Leśna – II miejsce wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich

Mieszkańcy zarabiają, gmina inwestuje

Miasto ogród, najbogatsza gmina w kraju, ulubione gniazdko wielu milionerów. Podkowa Leśna pod wieloma względami jest wyjątkowa. Ale nie chodzi tylko o luksusowe wille i zasobność portfeli blisko 4 tys. mieszkańców tej miejscowości położonej na południowy-zachód od Warszawy. Dochód gminy z PIT na mieszkańca jest ponad 280 proc. wyższy niż średnia w Polsce i o przeszło 50 proc. wyższy niż w stolicy. Gmina dzięki temu, że nie ma problemów z pieniędzmi, może być przykładem wielu ciekawych i innowacyjnych inwestycji - Podkowa Leśna to zwycięzca ubiegłorocznej edycji Rankingu Samorządów w kategorii „innowacyjna gmina miejska".

Gmina może poszczycić się kilkoma nowatorskimi rozwiązaniami, jak choćby nowoczesnym, energooszczędnym ulicznym oświetleniem LED, cyfrowym systemem odczytu liczników wody: inteligentne wodomierze umożliwiają automatyczne zbieranie danych, ich porównywanie, analizę, a w efekcie przewidują i zapobiegają awariom. Za tę ostatnią inwestycję i działalność w duchu smart city burmistrz Artur Tusiński został nominowany w tym roku do europejskiego konkursu Innovation in Politics (Innowacje w Polityce). Ostatecznie nagroda wiedeńskiego Innovation in Politics Institute trafiła jednak w inne ręce. Samo wyróżnienie spośród wielu włodarzy europejskich miast to jednak spory prestiż.

W Podkowie Leśnej wdrażane są też innowacje społeczne – w tym roku na terenie gminy wprowadzono zakaz nocnej sprzedaży alkoholu.

"Rzeczpospolita"