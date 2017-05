Pilecki wreszcie na pomniku

Na Żoliborzu odsłonięty zostanie pomnik poświęcony rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu.

autor: Darek Golik źródło: Fotorzepa Rtm. Witold Pilecki w 1940 r. trafił do Auschwitz. Tworzył tam m.in. siatkę konspiracyjną. Dla dowództwa AK napisał wstrząsający raport. Na zdj. dzieci rotmistrza Zofia Pilecka-Optułowicz i Andrzej Pilecki podczas otwarcia wystawy poświęconej ojcu. +zobacz więcej

W sobotę o godz. 13 w al. Wojska Polskiego u zbiegu z ul. Bitwy pod Rokitną, zostanie odsłonięty pomnik Witolda Pileckiego. Na uroczystość zaprasza Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy oraz rodzina bohatera z Zofią Pilecką-Optułowicz, córką rotmistrza.

Pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego stoi na Żoliborzu, po północnej stronie pasa dzielącego jezdnie al. Wojska Polskiego. Lokalizacja monumentu nawiązuje do miejsca, w którym rotmistrz Pilecki w 1940 r. dołączył do łapanki, żeby znaleźć się wśród osób wiezionych do obozu koncentracyjnego.

Pomnik powstał dzięki uchwale Rady Miasta z marca 2014 r. Stołeczny ratusz ogłosił konkurs na projekt. Monument został zrealizowany z budżetu miasta, jego koszt to blisko 1,4 mln zł.

Jednak inicjatorem powstania pomnika było Stowarzyszenie „Młodzi dla Polski" przy wsparciu graficznym firmy „Red is Bad". Akcja prowadzona była poprzez media społecznościowe oraz działania obywatelskie.

Stowarzyszeniu udało się następnie uzyskać pozytywne stanowisko w sprawie budowy pomnika zarówno od przedstawicieli wszystkich klubów radnych w Radzie Warszawy jak i od Prezydent stolicy. "Następnie skierowaliśmy do przewodniczącej Rady m.st. Warszawy pismo, w którym wskazywaliśmy, dlaczego postać tak wybitna i związana nierozerwalnie z losami miasta, jego obywatel honorowy, powinna otrzymać pomnik w Warszawie, ale i od Warszawy oraz wnioskowaliśmy o to, by sprawą zajęli się radni na posiedzeniu rady miasta" - przypominają członkowie Stowarzyszenia.

Sukcesem było jednogłośne przyjęcie przez radę miasta uchwały zobowiązującej Ratusz do wykonania pomnika - za uchwałą o budowie pomnika zagłosowały kluby radnych PO, PiS i SLD.

Kolejnym etapem było konkursowe wyłonienie wykonawcy. W sądzie konkursowym znaleźli się m.in. przedstawiciele rodziny - Andrzej Pilecki i Dorota Optułowicz - McQuaid, wnuczka rotmistrza Pileckiego, córka pani Zofii Pileckiej. Ze wszystkich nadesłanych propozycji finalnie w grudniu 2014 roku sąd konkursowy wybrał projekt pracowni „Morfes" S.C. z Siemianowic Śląskich.

"Po zakończeniu wszystkich procedur formalnych i przetargowych oraz wykonaniu pomnika, w maju 2017, po blisko 4 latach od rozpoczęcia przez nas starań o uhonorowanie rotmistrza Pileckiego, mamy zaszczyt oraz przyjemność ogłosić zakończenie akcji" - przypominają członkowie Stowarzyszenia.

- Bardzo się cieszymy, że doprowadziliśmy do powstania pomnika rtm. Pileckiego w Warszawie - najbardziej jako przedstawicieli młodego pokolenia jest dla nas budujące, że udało się dokonać tego w atmosferze powszechnego poparcia dla inicjatywy, bez kłótni i sporów. Rotmistrz Pilecki jako jeden z trzech honorowych obywateli Warszawy, odznaczonych tym tytułem pośmiertnie, zasługiwał na swój pomnik w stolicy od dawna. Pomnik nie tylko w Warszawie, ale i od Warszawy. O taki sposób uhonorowania rotmistrza musieli upomnieć się dopiero młodzi ludzie, rówieśnicy III Rzeczypospolitej, w niemal ćwierć wieku od jej powstania. Mamy nadzieję, że dzięki naszej inicjatywie nie tylko doprowadziliśmy do powstania pomnika Witolda Pileckiego, ale i przyczyniliśmy się choć w najmniejszym stopniu do zwiększenia wiedzy młodych ludzi na temat jego życiorysu - uważa Mateusz Parys, pomysłodawca i koordynator inicjatywy z ramienia Stowarzyszenia.

zw.com.pl