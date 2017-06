Jakie będzie Muzeum Wyklętych?

Ogłoszony został konkurs na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Na potrzeby muzeum wyremontowany zostanie tzw. pałac cudów.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL powstanie na terenie więzienia przy ulicy Rakowieckiej 37. Do 29 czerwca można składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, którego rozstrzygnięcie nastąpi 17 października 2017 r.

- To już kolejny etap budowy muzeum, koncepcja architektoniczna została rozstrzygnięta teraz czas na opracowanie koncepcji wystawy stałej – mówił podczas konferencji Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości. Zachęcał on artystów do wzięcia udziału w konkursie.

Zakładając, że powierzchnia ekspozycyjna obejmować będzie większość powierzchni użytkowej historycznych budynków byłego aresztu, będzie to jedna z największych i najważniejszych placówek muzealnych w Polsce.

Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz podkreślił, że wystawa ukazywać będzie całość polskiego wysiłku niepodległościowego po 1944 roku, czyli zarówno konspirację wojskową, stanowiącą kontynuację podziemia niepodległościowego z czasów funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego, jak też późniejsze różnorodne działania ze strefy oporu społecznego w kraju i poza jego granicami, zwłaszcza działania mieszczące się w pojęciu „opozycji demokratycznej", „opozycji niepodległościowej".

Ze względu na fakt, iż łączyć będzie w sobie dwie funkcje, muzealną i miejsca pamięci narodowej, Muzeum ma być jednocześnie pomnikiem wystawionym przez społeczeństwo wszystkim, którzy wierni zawołaniu Bóg, Honor, Ojczyzna, Wolność przywrócili Polsce Niepodległość.

Arkadiusz Karbowiak, dyrektor Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia", będącej podmiotem zamawiającym, zaznaczył, że zadaniem konkursu jest wyłonienie spójnej koncepcji Muzeum, która będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację ekspozycji.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł, a zdobywcy miejsc drugiego i trzeciego nagrody w wysokości odpowiednio 30 tys. zł i 20 tys. zł. Przewidziano również dwa dodatkowe wyróżnienia, które zostaną nagrodzone kwotą po 10 tys. zł.

