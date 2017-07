Odzyskane popiersie Diany, „Praczka” i tabakiera z królem

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie powiększa swoją kolekcję. Niebawem trafi do niej unikalne pudełko na tabakę.

Diana Jeana-Antoine'a Houdona „Praczka" Gabriela Metsu

Muzeum zakupiło na aukcji tabakierę z wizerunkiem króla Stanisława Augusta wyprodukowaną przez słynną manufakturę porcelany w Miśni w roku 1764. Niebawem trafi ona do kolekcji muzealnej. Tabakiera porcelanowa o formie prostopadłościanu posiada wypukłe wieczko z oprawą wykonaną w złocie. Na zewnętrznej powierzchni ukazane są putta.

Wewnątrz na pokrywie pudełka widnieje portret króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w mundurze paradnym ze wstęgami Orderu Orła Białego.

Tabakiera pełniła funkcję prezentu dyplomatycznego wręczanego przy okazji zagranicznych wizyt króla.

W roku 2017 muzeum rozpoczęło budowę nowej kolekcji najważniejszych polskich odznaczeń i orderów.

Do zbioru zakupiono m.in. Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari V klasy, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – Polonia Restituta oraz dyplom do Orderu św. Stanisława z odręcznym podpisem króla Stanisława Augusta.

Muzeum zakupiło także unikatowy Krzyż złoty Orderu Virtuti Militari za zasługi bojowe podczas Powstania Listopadowego.

W roku 2016 do Łazienek Królewskich powróciło marmurowe popiersie Diany Jean-Antoine'a Houdona, które od końca XVIII wieku znajdowało się w kolekcji króla Stanisława Augusta i było eksponowane w Sali Jadalnej Pałacu na Wyspie.

W 1940 r., podczas niemieckiej okupacji, rzeźba została zrabowana z Łazienek Królewskich i wraz z najcenniejszymi obiektami z Warszawy, trafiła do Krakowa gdzie mieściła się kwatera główna Generalnego Gubernatora Hansa Franka.

Od tamtej chwili miejsce przechowywania bezcennego popiersia pozostawało tajemnicą.

Osiemnastowieczne dzieło udało się odnaleźć dopiero w lipcu 2015 r. w wiedeńskim domu aukcyjnym, gdzie zostało wystawione na licytacji przez prywatnego kolekcjonera. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystąpiło o jej zwrot.

W sprawę zaangażowała się ambasada RP w Wiedniu oraz firma Art Recovery Group, która w tym przypadku działała pro bono. Dotychczasowy posiadacz, w wyniku zawartego porozumienia, zgodził się zwrócić rzeźbę.

W ostatnich latach do Łazienek Królewskich powrócił także bezcenny obraz Gabriela Metsu „Praczka" prezentowany w Łazienkach nieprzerwanie aż do roku 1939. Udało się także odzyskać złoty świecznik z głową meduzy oraz rokokowy stolik do gry w karty. —Maja Kokot

