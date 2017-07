Pamiętamy o powstańcach

Spoty „Wolność łączy" poświęcone powstańcom biją rekordy popularności.

Niemal 900 tysięcy odsłon w internecie mają dwa spoty , które od przyszłego tygodnia będą emitowane w ogólnopolskich telewizjach, Przygotowane zostały z okazji 73. rocznicy powstania warszawskiego.

Muzeum Powstania Warszawskiego zaprosiło do współpracy przy ich realizacji Warszawską Szkołę Filmową. Efektem stały się krótkie filmy „Szpital" i „Kamienica", w których wystąpili aktorzy młodego i starszego pokolenia, m.in. Anna Milewska, Anna Karczmarczyk, Stanisław Brudny, Krzysztof Kwiatkowski. Nad realizacją filmów czuwali: Magda Wieczorkowska-Klecel (scenariusz i reżyseria) oraz Jan Klecel (scenariusz). Jeden spot jest o listonoszu spotykającym powstańca, a drugi o powstańczej sanitariuszce, którą opiekuje się pielęgniarka. Filmy te inaugurują akcję „Wolność łączy".

Zdaniem Jana Ołdakowskiego, dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, spoty te mają zachęcić do okazywania szacunku powstańcom warszawskim oraz do pielęgnowania pamięci o powstaniu. – Muzeum Powstania Warszawskiego zawsze zależało na tym, żeby pamięć o powstaniu była czymś, co łączy Polaków, kolejne pokolenia i mieszkańców Warszawy – powiedział on w czasie prezentacji spotów.

– Jesteśmy świadomi, że dziś toczy się dyskusja, jak należy używać znaku Polski Walczącej. Nie chcemy nikomu niczego narzucać; chcemy zachęcać. W muzeum zakładamy, że jeżeli ktokolwiek chce uczcić powstanie warszawskie, robi to z dobrą wolą. Nikogo z góry nie potępiamy, raczej chcemy zachęcać do wyrażania swojej pamięci o powstaniu – dodał.

Zdaniem Leszka Żukowskiego, prezesa zarządu głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, obydwa spoty są „przekonujące i łapiące za serce". – Wzrusza nas, jeśli młodsze pokolenie okazuje nam szacunek. Nie łakniemy, nie pożądamy, by się nam kłaniano, ale jeśli ktoś docenia naszą przeszłość, to znaczy to dla nas ogromnie dużo – uważa.

Zresztą taką opinię podzielają też internauci, którzy komentują spoty.

Na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego jest już program rocznicowych uroczystości.

