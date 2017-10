Ruszy budowa Muzeum Historii Polski

W piątek prawdopodobnie zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy Muzeum Historii Polski.

Nowe muzea, które powstaną na terenie Cytadeli, kosztować będą łącznie 880 mln zł z budżetów Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Obrony Narodowej.

Możliwe, że prace budowlane na warszawskiej Cytadeli ruszą na przełomie roku. Ale szanse na to, że zostaną zakończone do listopada 2018 r. – co zapowiadało Ministerstwo Kultury – są niewielkie.

Rozpisanie przetargu jest opóźnione. Jeszcze w sierpniu wicepremier i minister kultury prof. Piotr Gliński zapowiedział w TVP Info, że zostanie on ogłoszony we wrześniu. Wtedy przyczyny opóźnienia tłumaczył tak: „To nie jest łatwa sprawa, ponieważ musieliśmy doprowadzić do przemodelowania projektu, który był przygotowany dla Muzeum Wojska Polskiego. Jeden z jego gmachów został w tej chwili przeprojektowany i mamy gotową koncepcję".

„Jesteśmy trochę spóźnieni w stosunku do harmonogramu, który sobie narzuciłem, ale on był morderczy. Muzeum to wielka inwestycja, za ponad pół miliarda złotych. To nasze sztandarowe muzeum" – podkreślił.

Z naszych informacji wynika, że ostatnie opóźnienie związane jest z brakiem porozumienia pomiędzy MON i resortem kultury. – W umowie o współpracy zabrakło informacji, że wojsko, które zarządza Cytadelą, wpuści na jej teren na czas budowy i po jej zakończeniu instytucję cywilną, jaką jest Muzeum Historii Polski – tłumaczy nam osoba znająca kulisy poślizgu. Dokument ten zaakceptował po powrocie z wizyty na Bałkanach szef resortu obrony Antoni Macierewicz. Ale nie podpisał go jeszcze wicepremier Gliński. – Pan premier do niedzieli przebywa w Stanach Zjednoczonych. Jestem przekonana, że po powrocie niezwłocznie ten dokument podpisze. Tym bardziej że inwestycja jest traktowana priorytetowo – mówi Monika Piętas-Kurek, rzeczniczka ministra.

Przypomnijmy, że przed rokiem wicepremier Gliński zapowiadał, iż siedziba nowego muzeum będzie gotowa na stulecie odzyskania niepodległości.

Muzeum Historii Polski zajmie ok. 36 tys. mkw. Zostanie wybudowane na terenie Cytadeli, gdzie już są Muzeum X Pawilonu, Muzeum Katyńskie oraz powstaje Muzeum Wojska Polskiego.

Muzeum Historii Polski zajmie główne miejsce w tym kompleksie. Budynki połączy duży plac, na którym będą się odbywały różne uroczystości.

W gmachu, który zaprojektowała pracownia WXCA, znajdzie się ekspozycja stała o powierzchni ok. 6,5 tys. mkw. Wystawa będzie opowiadała o dziejach Polski, odwołując się do trzech wiodących tematów: wolność, tożsamość i przemiany cywilizacyjne. Ekspozycja będzie opisywała ponad tysiąc lat dziejów Polski za pomocą zabytków, scenografii i multimediów. Będzie można zobaczyć np. tysiącletni dąb wydobyty z jeziora na Pomorzu, łódź z X wieku z Jeziora Lednickiego, gotyckie kolumny z byłego opactwa cystersów w Koprzywnicy, ale także maszynę do pisania z Maisons-Laffitte we Francji, gdzie miał siedzibę Instytut Literacki, założony m.in. przez Jerzego Giedroycia, czy walizkę więźnia obozu koncentracyjnego w Gusen.

Muzeum zostało założone w 2006 r., początkowo miało mieć siedzibę nad Trasą Łazienkowską; w 2015 r. premier Ewa Kopacz zdecydowała, że zostanie umieszczone na Cytadeli. Decyzję tę utrzymał wicepremier Gliński.

