O generale w wirtualnym świecie

Tadeusz Kościuszko, jeden z najbardziej znanych Polaków na świecie, będzie miał swoje wirtualne muzeum.

W dwusetną rocznicę jego śmierci rok 2017 został ogłoszony przez UNESCO rokiem tego generała. Z kolei 28 października, w imieniny Tadeusza, na stronie internetowej kosciuszko.wielkiehistorie.pl ruszy placówka muzealna poświęcona temu bohaterowi.

Organizatorzy muzeum przypominają, że właśnie w imieniny Kościuszki, celebrowanych przez księżną Izabelę Czartoryską w 1792 r., rozpoczął się narodowy kult tej postaci. A był on osobą wyjątkową i kontrowersyjną. Jak przypominają organizatorzy wystawy, „caryca Katarzyna wyznaczyła nagrodę za jego głowę, Napoleon nie chciał go nigdy więcej widzieć, prezydent Jefferson prosił, by byli razem pochowani, a Casanova pisał o nim, że jest nieśmiertelny". Ekspozycja przybliży sylwetkę polskiego generała i inżyniera, a także obywatela Francji i Ameryki.

– U nas przedmioty nie są schowane za szkłem. Choć na ekranie komputera, to są bliżej widza niż gdziekolwiek indziej. Można obrócić medal i zobaczyć, co jest wygrawerowane z tyłu. Można otworzyć urnę z sercem Kościuszki. Mało kto wie, że w środku jest niewielki, metalowy sejf – opisuje Maciej Piwowarczuk kustosz wirtualnego muzeum.

Chodzi przede wszystkim o to, żeby goście muzeum mogli zrozumieć Kościuszkę. – Eksponaty bez opowieści i kontekstu nie miałyby znaczenia. Nasze muzeum rekonstruuje nie tylko życie Kościuszki, ale również dzieje upadku i śmierć Polski oraz narodziny innej potęgi: Stanów Zjednoczonych – dodaje Piwowarczuk.

W muzeum umieszczono około 100 eksponatów, m.in. z Polski, Białorusi (Kościuszko urodził się w Mereczowszczyźnie) i Szwajcarii, gdzie zmarł. Będzie można obejrzeć także jego listy i rozkazy oraz przedmioty osobiste, np. ryngraf z czasów, gdy uczył się w Szkole Rycerskiej, czy cyrkiel z okresu, gdy tworzył fortyfikacje West Point.

„Gość wirtualnego muzeum będzie mógł podążać tropami polskiego bohatera w wybrany przez siebie sposób, poruszając się po mapach Polski z drugiej połowy XVIII w., Ameryki Północnej z okresu amerykańskiej wojny o niepodległość oraz świata z początku XIX w." – zapowiadają twórcy wirtualnego muzeum.

Od września w stolicy można oglądać także wystawę „Tadeusz Kościuszko – człowiek idei" przygotowaną przez Muzeum Historii Polski. Do 27 października prezentowana jest ona przed budynkiem Narodowego Banku Polskiego. To instalacja plenerowa wykorzystująca nowoczesne środki wystawiennicze. Na multimedialnych ekranach widzowie mogą zobaczyć m.in. animacje bitew z udziałem Kościuszki, dokonać wyboru potyczki, którą chcą oglądać, a także zbliżeń poszczególnych postaci.

Prezentowane są m.in. pomniki i kopce poświęcone Kościuszce oraz pieniądze z wielu krajów świata, na których znalazł się jego wizerunek. Można posłuchać skomponowanej przez niego muzyki, a także zobaczyć fragmenty filmu o Kościuszce z 1938 roku.

"Rzeczpospolita"