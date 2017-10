Jakie będzie Muzeum Wyklętych

Ogłoszone wyniki konkursu na opracowanie koncepcji wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

- Rozstrzygnięcie konkursu pozwoli ruszyć z pracami. Dlatego jest to dla nas wyjątkowe wydarzenie. Jestem przekonany, że dzisiejsze rozstrzygnięcie konkursu, ta praca, spowoduje, że to Muzeum będzie jednym z najważniejszych punktów na turystycznej mapie Polski. Dziękuje wszystkim, którzy doprowadzili do tego momentu – uważa wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Pierwszą nagrodę w wysokości 80 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej na wystawę stałą Muzeum, otrzymał zespół M.O.C. Architekci.

Przewodniczący Sądu Konkursowego Andrzej Bulanda podkreślił, że zwycięską pracę cechuje duża dojrzałość plastyczna, która stwarza jednorodne założenie o dużej sile wyrazu. Zaproponowane rozwiązanie programowo przestrzenne jest adekwatne do zróżnicowanego charakteru poszczególnych ekspozycji. Praca pozwala na zwiedzanie w oparciu o różne ścieżki zwiedzania i swobodną drogę powrotu.

- Wydarzenia, które będą prezentowane na wystawie niosą w sobie ogromny bagaż emocji. Ludzie do tej pory pamiętają ten okres, dlatego ważne jest to, aby przypomnieć sobie ten czas, zobaczyć jak było kiedyś. Dla młodszych jest to propozycja aby wiele się nauczyć. Tutaj są przestrzenie pokazujące cierpienie czy martyrologię. Będą emocje i surowość, ale bez natłoku multimediów, tak aby zachować tutaj przestrzeń kontemplacji - opisywała po ogłoszeniu wyników Anna Skołożyńska-Ciecier z zespołu MOC Architekci.

Konkurs na opracowanie koncepcji wystawy stałej został ogłoszony 14 czerwca 2017 roku w Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie. Założeniem konkursu było uzyskanie spójnej koncepcji Muzeum, która będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację ekspozycji.

W skład Sądu Konkursowego oceniającego zgłoszone projekty weszli Andrzej Bulanda – Przewodniczący Sądu Konkursowego, Marcin Kwietowicz (projektant ekspozycji), Witold Głębowicz (Zastępca dyrektora ds. programowych Muzeum Wojska Polskiego), Jacek Pawłowicz (Dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL) dr hab. Krzysztof Szwagrzyk (Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej), dr hab. Piotr Niwiński (historyk) oraz dr Tomasz Łabuszewski (historyk).

zw.com.pl