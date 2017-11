Niewinni czarodzieje

W poniedziałek rozpocznie się Festiwal Niewinni Czarodzieje.

Festiwal Warszawski „Niewinni Czarodzieje" nawiązuje do okresu kultury polskiej, który rozpoczął się po 1956 roku. Patronami festiwalu do tej pory byli m.in. Leopold Tyrmand, Krzysztof Komeda, Zbigniew Cybulski, Kalina Jędrusik czy Kabaret Starszych Panów. Celem Festiwalu jest promocja sylwetek znanych postaci życia kulturalnego Warszawy i poprzez ich twórczość inspirowanie młodych warszawskich twórców do realizacji wydarzeń artystycznych sprzyjających integracji różnych pokoleń mieszkańców stolicy.

Tym razem ścieżka będzie wiodła przez jazz, bigbit, hip-hop.

- Udajmy się w podróż przez lata 30., 60. oraz 90. i zobaczmy, jak dzięki kulturalnym chuliganom i chuligankom na przestrzeni stulecia zmieniały się hierarchie w kulturze, a tym samym to, co uznawane za „wysokie" i „dobre" oraz „niskie" i „złe". Przez kilka listopadowych dni dajmy pierwszeństwo naszej buntowniczej naturze. Niech zawładnie nami wyzwalająca kontestacja i ogarnie nas twórczy szał rewolucyjny. Znajdźmy się we władzy czaru stołecznej „bandyterki kulturalnej" i pofruńmy ponad chodnikami – zachęcają do udziału organizatorzy festiwalu.

Festiwal „Niewinni Czarodzieje" potrwa od 20 do 25 listopada. Szczegóły oraz rejestracja na wybrane wydarzenia na www.1944.pl

