Pamiętajmy o powstańcach

Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego apeluje do władz stolicy o przyznanie Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy wszystkim żyjącym powstańcom.

autor: Radosław Pasterski źródło: Fotorzepa Wojskowe Powązki +zobacz więcej

Teraz to około tysiąca osób. Według Rafała Szczepańskiego, prezesa Fundacji, to ostatni moment na uhonorowanie powstańców przez władze Warszawy, bo „z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, odchodzą kolejni bohaterowie".

Fundacja chce również, aby w sposób systemowy została rozwiązana kwestia opieki nad miejscami pamięci o zrywie powstańczym, a także, aby państwo znalazło klucz do rozwiązania problemu opieki nad grobami żołnierzy powstania warszawskiego, które zagrożone są likwidacją.

Rafał Szczepański zna bowiem takie przypadki, gdy na cmentarzach trafiają na groby powstańców ostrzeżenia z informacją o tym, że jeżeli grób nie zostanie opłacony, będzie zlikwidowany. Dlatego Fundacja apeluje do marszałka Senatu, aby zmienić ustawę o cmentarzach w taki sposób, by uznać groby tych osób za pamiątki historii, tym samym nie będzie można ich usunąć. Proponuje też, aby IPN sporządził ewidencję takich grobów, bo do dzisiaj spisu miejsc spoczynku bohaterów narodowych nie ma.

Ktoś zapyta, dlaczego właśnie teraz pojawiają się te apele? Otóż powstańcy warszawscy wymagają pomocy i wsparcia codziennie, a nie tylko przy okazji rocznicowych uroczystości 1 sierpnia. O tych bohaterach trzeba pamiętać cały rok.

"Rzeczpospolita"