Dom dla powstańców

Przy ul. Hrubieszowskiej, w budynku dawnej wolskiej fabryczki, powstanie dom wsparcia dla powstańców warszawskich.

Ruszyły konsultacje społeczne na temat zaplanowania tej placówki i roli, jaką miałaby spełniać. Podczas spotkań z powstańcami warszawskimi stołeczny ratusz chciał poznać opinie kombatantów o tym projekcie.

Powstańcy podczas konsultacji zwracali uwagę, że najbardziej zależy im na tym, aby było to miejsce do wspólnych spotkań, aby mogli tam zobaczyć się z kolegami i koleżankami. Niekoniecznie muszą to być spotkania wspomnieniowe, ale takie po prostu dotyczące życia i codziennych tematów czy problemów. Aby na miejscu można było posłuchać piosenek czy wspólnie pośpiewać np. przebojów Jana Kiepury.

Architekci muszą teraz tak zaplanować wnętrze budynku, aby można było zlokalizować w nim oczekiwane funkcje. Budynek musi być też dostępny dla osób, które mają trudności w poruszaniu się. To dopiero początek konsultacji o tym jak zaplanować dom przy Hrubieszowskiej. Kolejne opinie powstańców będą zbierane za pomocą ankiet indywidualnych.

Swoimi pomysłami dotyczącymi zaplanowania Hrubieszowskiej mogą także podzielić się warszawiacy, a zwłaszcza przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, rodziny seniorów i powstańców, podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 27 marca lub w przesłanej korespondencji mailowej do 25 marca.

zw.com.pl