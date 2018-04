Dowody zbrodni na ludności Warszawy

Do Muzeum Powstania Warszawskiego trafią unikalne dokumenty obrazujące przygotowanie Niemców do zniszczenia stolicy.

Dwa segregatory planów, schematów oraz zdjęć stanowiące załączniki do nieznanego polskim historykom dokumentu „Raport o Warszawie" zostały zakupione przez warszawskiego przedsiębiorcę i społecznika Rafała Szczepańskiego, prezesa Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego.

Wylicytował on dokumenty na portalu aukcyjnym eBay za 3 tys. euro. – Bezcenne materiały będą w pierwszej kolejności poddane konserwacji, digitalizacji i gruntownym badaniom historycznym – zapowiada Rafał Szczepański.

O próbie sprzedaży tych dokumentów powiadomił go varsavianista Jarosław Zieliński. Instytucje publiczne nie były w stanie szybko zareagować, aby je zakupić, dlatego zrobił to Rafał Szczepański.

W jego ręce trafiły oznaczone klauzulą „tajne" załączniki niemieckiego raportu, który prawdopodobnie trafił do niemieckiego Urzędu Lotniczego. Jeden segregator zawiera plany, schematy, wykresy potencjalnych celów lotniczych w Warszawie. Został on wykonany przed agresją Niemców na Polskę. Na mapie Warszawy naniesiono m.in. szpitale, stacje wodociągowe, budynki straży pożarnej, a także schematy schronów i budynków. Najprawdopodobniej był to efekt działania tzw. białego wywiadu.

Drugi segregator zawiera m.in. zdjęcia obrazujące skuteczność bombardowania we wrześniu 1939 roku. Najpewniej zostały one wykonane na przełomie września i października 1939 r. po zajęciu miasta przez wojska okupacyjne. Są to m.in. zdjęcia zbombardowanego Szpitala Dzieciątka Jezus, uszkodzonej widowni Teatru Narodowego, budynku Muzeum Wojska czy Zamku Królewskiego. – Są też zdjęcie wnętrza budynku Muzeum Narodowego, które nie miało ulec zniszczeniu, a dzieła sztuki nie powinny być zrabowane – dodaje Rafał Szczepański.

– Te materiały pokazują plany wojny totalnej, którą po raz pierwszy Niemcy planowali przećwiczyć na dużym mieście – Warszawie – zauważa Rafał Szczepański. Ich działania były skierowane przede wszystkim przeciwko cywilnym mieszkańcom stolicy. – Praktycznie niezaznaczone są cele militarne – uważa historyk Jarosław Zieliński.

– Bombardując szpitale, chciano osłabić morale, wprowadzić chaos. To przerażająca w swej precyzji inżynieria zbrodni realizowana przez Niemców w naszym mieście już we wrześniu 1939 r. – podkreśla szef Fundacji. Na planach znalazły się informacje o największych skupiskach ludności cywilnej, w tym Żydów. – To była wojna żołnierzy z ludnością cywilną – dodaje Szczepański. Przypomina, że we wrześniu 1939 r. zostało zniszczone ok. 20 proc. Warszawy.

– To bardzo ważne dokumenty. Pokazują skalę zniszczenia. To oznacza, że odszkodowanie nam się należy – uważa Zbigniew Galperyn, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich.

Fundacja chce przygotować wystawę opartą na pozyskanym zbiorze, a także wydać album. Sam raport zostanie przekazany w depozyt Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.

"Rzeczpospolita"