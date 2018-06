Korfanty na pomnik

Miasto ogłosiło konkurs na pomnik Wojciecha Korfantego.

Zwycięskie dzieło stanie przed ogrodzeniem parku Łazienkowskiego, po południowej stronie zbiegu Al. Ujazdowskich z ul. Agrykola.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji pomnika – rzeźby figuralnej wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego, upamiętniającego Wojciecha Korfantego.

Koncepcja plastyczna pomnika powinna to w wyraźny sposób eksponować. Należy w niej przewidzieć powierzchnię na towarzyszącą pomnikowi inskrypcję upamiętniającą. Materiał pozostaje do wyboru przez autora koncepcji, powinien on jednak zapewnić wysoką estetykę, trwałość eksploatacji w wielkomiejskich warunkach.

Pierwszą nagrodą jest 40 000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie koncepcji pokonkursowej pomnika Wojciecha Korfantego będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2018 r., do godziny 16 w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20. Pytania o wyjaśnienia treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej: korfanty-pomnik@um.warszawa.pl do 4 lipca 2018 r. do godz. 16.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Organizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

zw.com.pl