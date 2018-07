Nagrody dla powstańców

Ruszyły wypłaty nagród przyznanych przez Radę Warszawy dla powstańców.

- Obiecaliśmy powstańcom to wsparcie i właśnie je realizujemy – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy. – Niedługo ruszą kolejne projekty, jak np. dom dzienny w tymczasowej siedzibie przy Nowolipiu 22, który będzie służył powstańcom. Na co dzień wspieramy ich programami zdrowotnymi i opiekuńczymi. Zwolniliśmy powstańców przebywających w Domach Pomocy Społecznej z opłat. Co roku powstańcy są honorowymi gośćmi na organizowanych przez miasto obchodach rocznicowych. Już teraz serdecznie na nie zapraszam - dodaje prezydent.

Nagroda w wysokości 4587,84 zł przysługuje powstańcom bez względu na miejsce ich zamieszkania. Informacja o jej ustanowieniu została przesłana 1700 żołnierzom powstania z Warszawy, Polski i ze świata. Powstańcy mieli czas na zwrot kwestionariuszy do 21 maja.

Do miasta wróciło około tysiąc wypełnionych ankiet.

14 czerwca 2018 r. Rada Miasta podjęła kolejną uchwałę przyznającą nagrodę konkretnym osobom (z imienia i nazwiska), która pozwoliła na uruchomienie wypłat. Powstańcy pieniądze otrzymają do 1 sierpnia tego roku.

W budżecie miasta zarezerwowanych na ten cel jest 9 mln zł.

zw.com.pl