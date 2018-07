Pamiętajmy o bohaterach

O godne uczczenie 74. rocznicy Powstania Warszawskiego i o minutę ciszy w godzinę „W”, zaapelowali powstańcy warszawscy i władze miasta.

"1 sierpnia, o godz. 17.00, w stolicy rozlegną się syreny – zatrzymajmy się wtedy na chwilę i w skupieniu podziękujmy tym, którzy walczyli za nasze miasto, za wolność. Pamięć o bohaterach uczcijmy wspólnie w zgodzie i pojednaniu" – brzmi fragment apelu do warszawiaków podpisany przez Leszka Żukowskiego, prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Zbigniewa Galperyna, wiceprezesa Związku Powstańców Warszawskich i Włodzimierza Paszyńskiego, wiceprezydenta m.st Warszawy.

- Apeluję o godne uczczenie dnia wybuchu powstania warszawskiego. Zarówno poległych, jak i tych, którzy ocaleli, ale już od nas odeszli. Nasz zryw z 1944 r. to nie była zabawa. Na początku może i nie wszyscy sobie zdawali sprawę z powagi sytuacji. Jednak to, co zrobiliśmy, było poważne. Dlatego dziś podczas śpiewania piosenek ważna jest także refleksja o wolności Polski - powiedział Leszek Żukowski, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

- Dostajemy liczne dowody uznania, nie tylko od warszawiaków, ale od ludzi z całego świata. Pocztówki i listy, które do nas przychodzą to symbol, że ktoś o nas stale pamięta. Ponadto miasto szalenie dba o powstańców. W tym roku dostaliśmy finansowe wsparcie w postaci dwóch nagród. Powstańcy mają teraz 90 lat, a czasami nieco więcej. Potrzebują troski, nie tylko w postaci opieki zdrowotnej. Ważne jest, aby ktoś z nimi poszedł na spacer, porozmawiał, czy spotkał się przy herbacie w domowym zaciszu - podkreślił Zbigniew Galperyn, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich.

zw.com.pl