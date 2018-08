Jak dojechać na defiladę?

Zamknięte mosty, to nie jedyne problemy związane z Wielką Defilada Niepodległości organizowaną na Wisłostradzie.

Na defiladzie wojsko pokaże najnowocześniejszy sprzęt

Jak podaje MON jednym z miejsc do obserwowania defilady będzie skarpa w rejonie Multimedialnego Parku Fontann. Najlepsze drogi dojścia do rejonu Multimedialnego Parku Fontann – od strony Starego Miasta.

Kolejne miejsce to Bulwary Wiślane oraz wydzielony odcinek wschodniej część „Wisłostrady" na wysokości Multimedialnego Parku Fontann.

Warto skorzystać z kilku przejść podziemnych: przejście podziemne na wysokości ul. Romana Sanguszki tylko do godz. 12.00, przejście podziemne na wysokości Zamku Królewskiego, · przejście podziemne na wysokości skweru Powstańców Styczniowych, przejście na moście Gdańskim tylko do godz. 10.30.

W tym wyjątkowym dniu pojazdy wojskowe oraz pododdziały piesze, w tym także rekonstruktorzy będą się przygotowywać do defilady już od godz. 8, (Wisłostrada, na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Romana Sanguszki).

Od godz. 12.30 do momentu oddania salutu armatniego (ok. godz. 13.30) ograniczony zostanie ruch na Bulwarach Wiślanych na wysokości Multimedialnego Parku Fontann. W związku z wydarzeniem dostępne w okolicy miejsca parkingowe będą wyłączone z użytkowania.

W godzinach 11 – 15 most Śląsko-Dąbrowski oraz w godzinach 8 – 15 most Gdański zostaną wyłącznie z ruchu pieszego, kołowego i rowerowego.

MON zachęca do korzystania z dojazdu do „Wisłostrady" (z obu stron Wisły) komunikacją miejską, a następnie przejście w miejsce defilady. Informuje także, że wystąpią ograniczenia w ruchu pieszym w miejscach załadunku pododdziałów po defiladzie przy ul. Solec oraz ul. Czerniakowska – jezdnia zachodnia w rejonie mostu Łazienkowskiego.

Jak informuje warszawski ratusz 14 sierpnia, od godz. 23 do środy, 15 sierpnia do godz. 17 zamknięte dla ruchu będą ulice: Wisłostrada (ulice Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarska i Solec) od ul. R. Sanguszki do ul. Łazienkowskiej (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela; nie będzie można zjechać na Wisłostradę z mostów Śląsko-Dąbrowskiego, Józefa Poniatowskiego i Łazienkowskiego oraz Trasy Łazienkowskiej; a z ul. Czerniakowskiej będzie można pojechać tylko na Trasę Łazienkowską w stronę centrum lub na most), R. Sanguszki do ul. Zakroczymskiej do Wisłostrady (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela), Boleść od ul. Bugaj do Wisłostrady (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela, tylko w dniu 15 sierpnia), Mostowa od ul. Bugaj do ul. Freta (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela, tylko w dniu 15 sierpnia), Wodna i P.A. Steinkellera, Grodzka od al. „Solidarności" do Wisłostrady (w dniu 15 sierpnia zamknięty będzie także parking pod mostem pomiędzy ulicami Grodzką i Nowy Zjazd), Nowy Zjazd od al. „Solidarności" do Wisłostrady, Karowa od ul. Browarnej do Wisłostrady (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela, tylko w dniu 15 sierpnia), Lipowa od ul. Browarnej do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela), Dobra od ul. Karowej do ul. Lipowej (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela, tylko w dniu 15 sierpnia), Ludna od ul. Solec do Wisłostrady, · Wilanowska od ul. Czerniakowskiej do Wisłostrady, Górnośląska od ul. Czerniakowskiej do Wisłostrady, · Czerniakowska (jezdnia w kierunku Wilanowa) ul. Łazienkowskiej do ul. J. Gagarina (zamknięte wloty ulic Łazienkowskiej, Szwoleżerów, 29 Listopada, T. Suligowskiego, Nowosieleckiej i T. Hołówki oraz przejście dla pieszych przez Wisłostradę na wysokości ul. Łazienkowskiej).

W trakcie trwania uroczystości policja i służby państwowe mogą operacyjnie zdecydować o wyłączeniu z ruchu także innych ulic.

Dodatkowo do czwartku, 16 sierpnia, do godz. 6.00 zamknięty dla ruchu będzie prawy pas jezdni Wisłostrady w kierunku Wilanowa na odcinku od ul. R. Sanguszki do ul. Boleść. Zamknięte będą także chodnik i droga dla rowerów po stronie Multimedialnego Parku Fontann. Dodatkowo, w godz. 22.00-6.00 wyłączony z ruchu będzie lewy pas jezdni Wisłostrady w kierunku Bielan pomiędzy mostem Śląsko-Dąbrowskim a mostem Gdańskim.

Od wtorku, 14 sierpnia, od godz. 23.00 do środy, 15 sierpnia, do godz. 17.00 zamknięte będą ulice Wiślana i Gęsta od ul. Browarnej do ul. Dobrej (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela).

