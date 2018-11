Co, gdzie, kiedy w wielkie święto

Koncerty, wystawy, pokazy filmów – tak Polska świętuje 100. rocznicę odzyskania wolności.

źródło: MWM Media ≥Kadr z pokolorowanego filmu „Niepodległość”

źródło: Materiały Muzeum Historii Polski ≥Muzeum Historii Polski organizuje grę „Labirynt Niepodległości”

W całym kraju od miesięcy odbywają się huczne obchody odzyskania niepodległości. Właśnie jest ich kulminacja.

Do programu „Niepodległa", który koordynuje takie działania w tym tygodniu, wpisanych było ponad 1400 różnych wydarzeń organizowanych nie tylko w kraju, ale także w innych regionach świata. Pełne kalendarium rocznicowych wydarzeń znajduje się na stronie niepodlegla.gov.pl.

W sumie, od ubiegłego roku było już ponad 3 tys. 800 rocznicowych wydarzeń. – To znaczy, że praktycznie w każdej gminie jest jakieś wydarzenie, w każdym powiecie jest tych wydarzeń nawet po kilkanaście – opisuje Jarosław Sellin, wiceminister kultury.

Od 2017 do 2021 roku realizowany jest wieloletni program „Niepodległa". Tak długi okres wynika z założenia, że odzyskanie niepodległości nie było wydarzeniem jednorazowym, ale procesem. To pozwala na przypomnienie wydarzeń, które wpłynęły na kształtowanie się Polski niepodległej, także rocznic świętowanych do tej pory jedynie lokalnie.

Na program przeznaczonych jest w sumie ok. 240 mln zł, większość pieniędzy pochodzi z budżetu państwa.

100 arcydzieł na 100-lecie

11 listopada w najbardziej znanych salach koncertowych miast całego kraju odbędzie się cykl koncertów „Dekada wolności – 100 arcydzieł muzyki polskiej na 100-lecie niepodległości". Koncert odbędzie się m.in. w Filharmonii Podlaskiej, Warmińsko-Mazurskiej, Szczecińskiej, Podkarpackiej oraz Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Koncert „Powstało w wolnej Polsce" planowany jest 9 i 10 listopada w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Wystąpią Orkiestra Filharmonii Narodowej oraz chór. Zaprezentowane zostaną utwory Karola Szymanowskiego.

Okolicznościowe wystawy organizują kluczowe polskie muzea. Zamek Królewski w Warszawie przygotował wystawę malarstwa, grafiki, rzeźb, rękopisów, dokumentów, filmów, które zostaną zaprezentowane na wystawie „Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej w latach 1918–1989".

Pod koniec października w Muzeum Narodowym w Warszawie otwarta została wystawa „Niepodległa – 1918" – na której prezentowane są obrazy m.in. Jacka Malczewskiego, Zofii Stryjeńskiej, Tadeusza Makowskiego. Ukazana jest walka o niepodległość i jej główni aktorzy w portretach m.in. Wojciecha Kossaka, Stanisława Fabijańskiego.

Z kolei w Łazienkach Królewskich można obejrzeć wystawę poświęconą historii polskich orderów i odznaczeń. Wystawa obejmuje blisko tysiąc obiektów, w tym mundury i dokumenty. Wystawę oglądać można będzie od 9 listopada 2018 r. do 3 lutego 2019 r.

W Muzeum Narodowym w Krakowie można zwiedzać wystawę „Niepodległość. Wokół myśli historycznej Józefa Piłsudskiego". Prezentowane są dzieła sprowadzone z całego świata – m.in. USA.

Wspólne śpiewanie „Pierwszej Brygady "

10 i 11 listopada w Warszawie zaplanowano liczne uroczystości związane z odzyskaniem niepodległości.

10 listopada zostanie postawiona wiecha na budynku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Tego samego dnia z udziałem prezesa PiS oraz prezydenta Andrzeja Dudy planowane jest odsłonięcie na placu marszałka Józefa Piłsudskiego pomnika Lecha Kaczyńskiego.

10 listopada od godz. 13 Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza na pikniki wojskowe, które zorganizowane zostaną w 17 miastach. Będzie można zobaczyć m.in. sprzęt wojskowy, występy orkiestr wojskowych, a także w specjalnych ambulansach oddać krew. O godz. 16 planowane jest bicie rekordu we wspólnym śpiewaniu „Marszu Pierwszej Brygady".

Najważniejszym wydarzeniem tego dnia ma być jednak zorganizowane na PGE Narodowym widowisko „Koncert dla Niepodległej". W koncercie weźmie udział m.in. zespół Maleo Reggae Rockers, który zachęci do wspólnego śpiewania „znanych polskich utworów kojarzących się z okresem międzywojennym i ważnymi momentami polskiej historii".

Tuż po okolicznościowym orędziu prezydenta Andrzeja Dudy na 100-lecie odzyskania niepodległości, około godz. 20.15 rozpocznie się koncert, w trakcie którego wykonane zostanie 28 utworów. Na scenie będzie można zobaczyć 30 artystów i osiem zespołów. Wśród nich pojawią się m.in. Natalia Sikora, Mała Armia Janosika, Natalia Nykiel, Jan Młynarski i Warszawskie Combo Taneczne, a także raper L.U.C., Rebel Babel Ensemble oraz kwartet Tulia, ponadto Maryla Rodowicz, Kamil Bednarek, Milo Kurtis, Natalia Szroeder, bracia Krzysztof i Wojciech Cugowscy, Ewa Farna, Paweł Kukiz, Marek Piekarczyk, zespół SBB.

Staniemy do hymnu

11 listopada w południe resort kultury zaprasza do wspólnego odśpiewania hymnu w ramach akcji „Niepodległa do hymnu". Zgłoszonych zostało 400 miejsc, w których zostanie on wykonany, usłyszymy go też m.in. w rozgłośniach radiowych, ale także w różnych regionach świata np. w Australii, Japonii, Papui Nowej Gwinei, USA, Gruzji.

O godz. 13, czyli po zakończeniu oficjalnych uroczystości na placu marszałka Piłsudskiego w Warszawie, odbędzie się Festiwal na Krakowskim Przedmieściu.

Organizatorzy zaplanowali szlaki tematyczne. Na trasie Białej znajdzie się scena muzyczna, przystanek poświęcony tańcom czy arcydziełom sztuki filmowej. Kancelaria Prezydenta RP stworzy przystanek – Wystawa Orła Białego, a Narodowe Centrum Kultury zaplanowało Wystawę Jednego Pomnika.

Na trasie Czerwonej przygotowano prezentacje dokonań sześciu ojców niepodległości: Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego i Wojciecha Korfantego. W hotelu Bristol grane będą utwory Paderewskiego. Będzie można przyłączyć się do spaceru z przewodnikiem po Trakcie Królewskim.

Zaplanowano parady zabytkowych aut, wozów strażackich, powozów konnych, przemarsze orkiestr dętych, pokazy mody z dwudziestolecia międzywojennego.

Organizacje lewicowe zapraszają tego dnia o godz. 13 na uroczystość odsłonięcia w Warszawie pomnika Ignacego Daszyńskiego, pierwszego premiera rządu polskiego. Monument stanie przy placu Na Rozdrożu.

Nietypowy eksponat będzie można zaś obejrzeć przed Świątynią Opatrzności Bożej. Staraniem dyrekcji Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego powstała replika samochodu Warszawa, z którego korzystał Karol Wojtyła. Z kolei Muzeum Historii Polski organizuje na placu Teatralnym grę „Labirynt Niepodległości".

Po południu otwarte dla gości zostaną ogrody Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie odbędzie się piknik rodzinny. W programie m.in. pokazy wojskowych, zawody sportowe i koncert Donia, Meza, Stachursky'ego i zespołu Red Lips. Wieczorem na Bulwarach Wiślanych odbędzie się pokaz fajerwerków.

Późnym popołudniem w centrum Warszawy odbędzie się Marsz Biało-Czerwonej organizowany przez rząd z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy.

Piłsudski w kolorze

12 listopada w Teatrze Wielkim w Warszawie odbędzie się premiera filmu „Niepodległość". Jest to dokument ukazujący fenomen odzyskania przez Polskę niepodległości i kolejny po „Powstaniu Warszawskim" polski film non-fiction, który powstał w oparciu o materiały archiwalne. Nieznane i niepublikowane dotąd nagrania zostały poddane cyfrowej obróbce i pokolorowane. W filmie wykorzystano archiwalia francuskie, niemieckie, rosyjskie, amerykańskie, ukraińskie i polskie. Dzięki najnowszym osiągnięciom techniki filmowej, materiały nakręcone sto lat temu nieudźwiękowione i czarno-białe, zyskały kolor oraz dźwięk.

– 100 lat temu nie nagrywano dźwięku tylko obraz – opisuje realizator dźwięku Aleksander Stachiewicz.

„Rzeczpospolita" ma patronat nad tym wydarzeniem. Film będzie można obejrzeć o godz. 20.30 w telewizji Polsat.

Pamiętają o powstaniu wielkopolskim

Uroczystości rocznicowe odbędą się w całej Polsce. Fundacja Ośrodka Karta w ramach projektu „Nieskończenie Niepodległa" prezentuje w różnych miastach wystawę „Rok 1918". Partnerem projektu jest „Rzeczpospolita".

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości organizuje od 10 do 20 listopada w Poznaniu wystawę plenerową „Wielkopolanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstania", wernisażowi wystawy, który odbędzie się 11 listopada, będą towarzyszyć prelekcje, spacery historyczne oraz zajęcia edukacyjne. 17 listopada w Poznaniu odbędzie się festiwal Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Planowana jest parada skautów.

9 listopada Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile organizuje zaś grę miejską – „Śladami ruchu niepodległościowego w Pile". 10 listopada w tym mieście zorganizowane zostaną warsztaty plastyczne robienia flag, kotylionów i rozetek. Odbędzie się także koncert muzyki polskiej.

W Białymstoku centralne obchody Święta Niepodległości odbędą się przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Natomiast na Stadionie Miejskim w godz. 17–22 będzie można obejrzeć przygotowane przez Muzeum Pamięci Sybiru wystawy plenerowe „Przez Sybir do Niepodległej. Za Niepodległą na Sybir" oraz „Niepodległa – ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej". Tego dnia w Muzeum Wojska o godz. 14 odbędzie się wernisaż wystawy „Pierwsze lata niepodległości", którą będzie można oglądać do stycznia 2019 r. Ponadto 11 listopada na elewacji budynku urzędu miejskiego przy ul. Słonimskiej odbędzie się pokaz multimedialny „Biało-czerwona".

W Zielonej Górze 11 listopada zaplanowany jest spektakl „Sen o Niepodległej". Z kolei Regionalny Instytut Kultury w Katowicach organizuje uroczystości niepodległościowe od 9 do 11 listopada. Głównym wydarzeniem ma być inscenizacja przedstawiająca wizytę na Śląsku historycznych postaci m.in. Józefa Piłsudskiego oraz lokalnych bohaterów. Pojawią się też postaci abstrakcyjne jak Wolność, Solidarność, Niepodległość, Listopad.

Dom Kultury 13 Muz w Szczecinie organizuje 11 listopada pokaz instalacji „Sto Flag", wystawę fotograficzną, a także pokaz filmu dokumentalnego i koncert. Obchody rocznicowe nie zakończą się 11 listopada, ale będą trwały nadal.

Na przykład 28 listopada w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku otwarta zostanie wystawa „Pierwsi marynarze Niepodległej", w trakcie której zaprezentowana zostanie historia Polskiej Marynarki Wojennej. ©℗

"Rzeczpospolita"