Potrzebni do pomocy powstańcom

Warszawski ratusz oraz Muzeum Powstania Warszawskiego apeluje o zgłaszanie się osób, które chcą pomagać powstańcom uczestniczącym w rocznicowych uroczystościach.

Na zaproszenie Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy na obchody 75. rocznicy Powstania Warszawskiego do stolicy przybędzie około 200 żołnierzy z rodzinami, mieszkających na co dzień poza Polską i stolicą. Szczególnie ważne jest zaangażowanie wolontariuszy podczas ich powitania i towarzyszenie kombatantom w trakcie uroczystości. Wolontariusze na przełomie lipca i sierpnia będą wspierać organizację oficjalnych uroczystości, licznych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i akcji społecznych. Co roku w wolontariat rocznicowy angażuje się kilkaset osób, ich udział jest nieodzownym elementem sztafety pokoleń i ważnym świadectwem pamięci.

Do organizacji i obsługi wydarzeń rocznicowych zostanie zaangażowanych około 400 osób. Zadaniem wolontariuszy będzie m.in. pomoc i opieka nad powstańcami w trakcie uroczystości, służba 1 sierpnia w jednym z 365 miejsc pamięci Powstania Warszawskiego podczas akcji „Wolność łączy" oraz udzielanie informacji o obchodach.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz formularz rekrutacyjny znajdują się na stronie www.1944.pl. Zgłoszenia należy wysłać do 19 czerwca 2019 r.

Z każdym z kandydatów na wolontariusza zostanie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna, a wybrane osoby przejdą szkolenie. Możliwe są trzy rodzaje współpracy : wolontariat na czas obchodów m.in. pomoc i opieka nad powstańcami podczas uroczystości od 27 lipca do 3 sierpnia 2019 r. - minimalny wiek: ukończone 16 lat; wolontariat podczas akcji „Wolność łączy" - służba 1 sierpnia 2019 r. w jednym z 365 miejsc pamięci Powstania Warszawskiego - minimalny wiek: ukończone 14 lat; wolontariat długoterminowy (wakacyjno-obchodowy) – współpraca z Muzeum Powstania Warszawskiego w wybranych działach - minimalny wiek: ukończone 14 lat.

zw.com.pl