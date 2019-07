Odnowiony grób generała

Zabytkowy grobowiec, w którym pochowany jest gen. Zbigniew Ścibor-Rylski wraz z małżonką, asem wywiadu Amii Krajowej został odrestaurowany.

autor: Adam Burakowski źródło: Fotorzepa Gen. Zbigniew Ścibor-Rylski ps. Motyl +zobacz więcej

Proces renowacji trwał od kwietnia 2018 r. Wówczas Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, na wniosek Zarządu Związku Powstańców Warszawskich zainicjowała rewitalizację zabytkowego grobu rodziny Starzeńskich-Ścibor-Rylskich, w którym pochowano żonę gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego, asa wywiadu AK o pseudonimie Marie Springer.

Fundacja od kwietnia 2018 r.: uzyskała pełnomocnictwo generała i rodziny Starzeńskich do działania na rzecz przeprowadzenia remontu, przygotowała opracowanie konserwatorskie, plan prac oraz kosztorys i złożyła wymaganą dokumentację do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W maju 2018 r. zainicjowała publiczną zbiórkę na sfinansowanie remontu grobu.

Informacja o śmierci generała 3 sierpnia 2018 r. spowodowała, że w ciągu 2 dni darczyńcy wpłacili na konto Fundacji całą brakującą kwotę. Efektem zebrania pieniędzy na remont grobu było podpisanie porozumienia pomiędzy Fundacją, a Muzeum Powstania Warszawskiego, na mocy którego Fundacja była podmiotem finansującym przedsięwzięcie, a Muzeum zostało wykonawcą prac.

- Renowacja zbliża się do końca, pozostał do wykonania nieduży zakres prac. To dobrze, że wielki Polak, prezes Związku Powstańców Warszawskich, dwukrotny kawaler orderu Virtuti Militari, będzie spoczywał w godnych warunkach. Dziś możemy bez poczucia wstydu odwiedzać bohatera Rzeczypospolitej na Cmentarzu na Starych Powązkach w Warszawie – podkreśla Rafał Szczepański, prezes Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego.

Odnowiony grobowiec pochodzi z lat 60-tych XIX w. i podlegał ochronie konserwatorskiej, co powiększało koszty renowacji. Realizacja projektu była dla Fundacji i Powstańców Warszawskich sprawą priorytetową. Środki ze zbiórki publicznej zostaną przekazane do m.st. Warszawy z celem pokrycia kosztów rewitalizacji.

zw.com.pl