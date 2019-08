Muzeum bitwy w Radzyminie

Samorząd mazowiecki obiecuje wsparcie dla budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej w Radzyminie.

źródło: Materiały Organizatora Rekonstrukcja bitwy warszawskiej w Ossowie +zobacz więcej

W Radzyminie odbyły się uroczystości upamiętniające zwycięską walkę Polaków z bolszewikami. W trakcie uroczystości marszałek Adam Struzik oraz burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisali list intencyjny w sprawie budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej.

Powołanie muzeum to wspólna inicjatywa władz Radzymina i Samorządu Województwa Mazowieckiego. Placówka, zlokalizowana w pobliżu Cmentarza Żołnierzy 1920 r., będzie oddziałem Muzeum Niepodległości. "Jej zadaniem będzie nie tylko informowanie o tym co wydarzyło się w Radzyminie, ale przede wszystkim gromadzenie i udostępnianie wszelkich pamiątek i informacji o wojnie polsko-bolszewickiej i jej znaczeniu dla Polski i Europy" - czytamy w komunikacie wydanym przez samorządowców.

– Jako samorząd Mazowsza pomożemy miastu w realizacji tej ważnej inwestycji. Dołożymy wszelkich starań, aby ta niezwykle ważna placówka powstała jak najszybciej – zapowiedział marszałek Adam Struzik.

Przypomnimy, że Muzeum Bitwy Warszawskiej zaplanowane jest w Ossowie. Ma go wybudować resort obrony narodowej. Od dwóch lat - gdy inwestycja ta została zapowiedziana przez ówczesnego ministra obrony Antoniego Macierewicza, prace jednak nie ruszyły. Przedstawiciele instytucji wojskowych rozmawiają na ten temat z władzami samorządowymi i zapowiadają, że budynek w stanie surowym zostanie postawiony do sierpnia 2020 r. ie wiadomo jednak jak będzie wyglądało muzeum, a także kiedy zostanie oddane do użytku.

