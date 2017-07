Przybywa nowych miejsc pracy

W podstrefie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej są sprzyjające warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Potwierdzają to nowe inwestycje.

Spółka Stalgas kupiła za ponad 5 mln zł 6-hektarową nieruchomość inwestycyjną przy ul. Wośnickiej. Radomski potentat chce zatrudnić docelowo około 400 pracowników. Zbuduje magazyn, halę produkcyjną i obiekty biurowe. Zamierza również w nowej hali produkować meble ze stali nierdzewnej, zmywarki i wyroby z tworzyw sztucznych. Wartość inwestycji na pierwszym etapie wyniesie 33 mln zł, a otwarcie części logistycznej kompleksu nastąpi w 2018 r. – Przede wszystkim to bardzo budujące, że przedsiębiorcy prowadzący swoje firmy w Radomiu widzą w tym mieście potencjał i chcą tu rozwijać działalność, tworząc tym samym miejsca pracy. Ze swojej strony robimy wszystko, by stworzyć inwestorom jak najlepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Mam na myśli nie tylko inwestorów zewnętrznych, ale także firmy, które już od lat tu działają, z biegiem czasu rozwijają się i rozbudowują. Takich firm jest wiele. Inwestują zarówno w specjalnej strefie ekonomicznej, jak i poza nią. To świadczy o tym, że warunki do prowadzenia działalności gospodarczej są tu bardzo dobre – mówi „Rzeczpospolitej" Radosław Witkowski, prezydent Radomia. Taką miejscową spółką jest właśnie Stalgast, producent urządzeń gastronomicznych i mebli stalowych.

– Cieszy mnie, że są nowe inwestycje. Jak na nasz region to inwestycje nie są w najgorszym stanie. Stalgast z małego podmiotu stał się dużą firmą. Zdobywa liczne nagrody. Inwestuje potężne pieniądze w nowej części strefy. My jako organizacja pracodawców widzimy, że sporo firm się rozwinęło w strefie, i pocieszające jest to, że one rosną. Martwi natomiast, że terenów inwestycyjnych w regionie jest coraz mniej -mówi Łukasz Białczak, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, współpracującej z Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną. - Gdyby pojawił się wielki inwestor, to mogłoby zabraknąć gruntów. Z kolei poza strefą mocno rozwija się branża metalowa, kilkanaście lat temu zatrudniała kilkanaście osób, dziś kilkaset. Nie możemy pochwalić się inwestycjami z zatrudnieniem tysiąca osób. U nas głównie są firmy średnie, więc inwestycja Stalgastu ma tym większe znaczenie. Spółka już w starej części strefy się nie mieści i potrzebuje lepszej lokalizacji i większych powierzchni. Jestem pod dużym wrażeniem sposobu zarządzania firmą i sądzę, że to będzie stabilny, duży pracodawca i marka kojarzona z Radomiem – mówi Łukasz Białczak.

Prezydent Radomia podkreśla z kolei, że miasto przygotowało m.in. pakiety wsparcia dla przedsiębiorców, którzy mogą korzystać ze zwolnień z podatków lokalnych, 99-procentowej bonifikaty w czynszu dzierżawnym. – Z myślą o potrzebach firm uruchomiliśmy w kilku naszych szkołach system kształcenia dualnego, co umożliwia przedsiębiorcom znalezienie wykwalifikowanych kadr. Staramy się także przygotowywać kolejne tereny inwestycyjne. Obecnie uzbrajamy działki przy trasie krajowej nr 7, gdzie już funkcjonuje wiele nowych zakładów i wkrótce będą powstawać kolejne – mówi nam Witkowski. W Radomiu również szybko spada bezrobocie, w ciągu dwóch lat z 20 do 15 proc. Prezydent miasta zdradza nam, że kilku inwestorów zapowiedziało budowę swoich zakładów. Jest to m.in. Grupa Pronicel czy QFG Food. Kilka innych firm już buduje swoje zakłady w rejonie inwestycyjnym Wośniki, wchodzącym w skład radomskiej podstrefy.

"Rzeczpospolita"