5 dowodów na to, że kominki bio są lepsze od tradycyjnych

Biokominki cieszą się coraz większym zainteresowaniem i to nie bez powodu. Mają mnóstwo zalet i niewygórowane ceny. Chwilowa moda? Chyba nie! Oto kilka argumentów świadczących o tym, jak ogromną przewagę biokominki mają nad kominkami innego typu.

1. Nie potrzebują komina

Zapomnij o podłączaniu kominka do przewodów kominowych czy wentylacyjnych. Biokominki ich nie potrzebują. Wystarczy im możliwie stały dopływ powietrza. Przekłada się to na prostotę montażu – w zależności od modelu wystarczy biokominek ustawić lub powiesić w wybranym miejscu lub zabudować. Niektóre modele są nawet mobilne, mają kółka, dzięki którym można łatwo je przestawiać np. z salonu na taras i odwrotnie.

2. Nie wymagają drewna

Biokominki jako paliwo wykorzystują specjalny płyn uzyskiwany z biologicznego alkoholu, który spala się całkowicie. Parametry spalania są różne dla biopaliw różnych producentów, ale można założyć, że średnio 1 litr biopaliwa spala się przez 2-5 godzin.

3. Nie kopcą

W procesie spalania biopaliwa jest emitowane jedynie ciepło, para wodna oraz znikome ilości dwutlenku węgla. Nie ma sadzy ani dymu, dzięki czemu kominek może zawisnąć na najbardziej reprezentacyjnej ścianie, nawet jeśli będzie śnieżnobiała, a przed nim można ułożyć najpiękniejszy dywan bez obaw, że się cokolwiek zniszczy.

4. Nie trzeba ich sprzątać

Skoro nie ma sadzy ani dymu, to można się domyślić, że nie ma też... popiołu! A to oznacza, że właścicielom biokominków odpada cały ogrom obowiązków związanych ze sprzątaniem kominka. Nie trzeba wynosić pozostałości po paleniu, ani mozolnie czyścić szybek i paleniska.

5. Dają ciepło – tyle ile chcesz

Palenie w tradycyjnym kominku to proces, który trudno przerwać. Kominek daje ciepło, dopóki paliwo się nie wypali, nawet kiedy wokół będzie już prawie sauna. Biokominek też daje ciepło, ogień do złudzenia przypominający ten naturalny, ale w dowolnym momencie można go wyłączyć.

