Ogród w centrum miasta

Na konkurs tzw. aorty warszawskiej wpłynęło aż 18 prac. Wygrała koncepcja aranżacji zieleni przygotowana przez architektów z Gdyni.

W Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Warszawy odbyło się ogłoszenie wyników konkursu na modernizację i aranżację terenu zieleni po południowej stronie Pałacu Kultury i Nauki, czyli tzw. aortę warszawską. Projektowane miejsce obejmuje obszar od PKiN, ul. E. Plater, Al. Jerozolimskimi i ul. Marszałkowską.

Projektanci mieli też w swoich pracach uwzględnić szereg aspektów przestrzennych, funkcjonalnych i architektonicznych, gdzie najwyżej oceniana były spójność i harmonijność proponowanych rozwiązań.

Wymogi te wypełniły cztery prace. Sąd konkursowy zdecydował o przyznaniu jednego wyróżnienia, ex aequo dwóch miejsc trzecich i zwycięstwa.

Zwycięzcą został projekt firmy Pniewski Architekci z Gdyni. Jak podkreślili sędziowie „Nagrodę przyznano za całościową i konsekwentnie zaprojektowaną wizję ogrodu w centrum miasta. Praca konsekwentnie, we właściwej skali, kształtuje przestrzeń głównej alei pomiędzy rondem Dmowskiego a Dworcem Centralnym z uwzględnieniem formalnego i funkcjonalnego kontekstu miejsca. Poprzez umiejętną interpretację idei projektu z budżetu partycypacyjnego „Morze róż" wzmocniona została czytelność układu poprzez obudowę głównej alei komponowaną roślinnością. Wprowadzone środki przestrzenne podkreślają skalę układu oferując jednocześnie przestrzenną kameralność. Przyjęta formuła uwzględnia znaczenie tego miejsca w skali miasta i odwołuje się w swojej symbolice do konkursowej „aorty". Sędziowie przygotowali również zalecenia pokonkursowe: „Praca odwołuje się do archetypu zamkniętego ogrodu, jednak w dalszej pracy nad projektem, zaleca się by ramy lustrzane zostały tylko jako akcentujące elementy wystroju ogrodowego, a nie elementy tworzące ciągłe zamknięcia. Ze względów funkcjonalnych i użytkowych zaleca się weryfikację propozycji wprowadzenia ruchomych ławek w poprzek osi PKiN oraz odejście od idei ram wystawienniczych wzdłuż osi".

Zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę w wysokości 30 000 zł, natomiast autorzy wszystkich pozostałych prac po 8 000 zł.

Prace konkursowe można oglądać do wtorku, 8 maja, w sali czarnej (na parterze) Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79. 8 maja, o godz. 17, w miejscu wystawy, odbędzie się debata pokonkursowa.

zw.com.pl