Zielone skwery na osiedlach

Trzy wewnątrzosiedlowe skwery zazielenią się. Nowe place powstaną przy ul. Korytnickiej, Okrzei i Rokosowskiej.

– Mieszkańcy cenią lokalną przestrzeń. Aktywnie angażują się w tworzenie pobliskich parków, zadrzewianie ulic a także uczestniczą w konsultacjach modernizacji skwerów zieleni. Właśnie dlatego uruchomiliśmy nowy, pilotażowy program odnawiania osiedlowych podwórek. Usuwamy betonowe place na rzecz większej ilości drzew, kwiatów, wygodnych ławek czy huśtawek dla dzieci. Kolejni warszawiacy będą mogli cieszyć się z miejsca sąsiedzkich spotkań, a najmłodsi mieszkańcy wyjdą na dwór, by w otoczeniu zieleni, pobawić się z rówieśnikami – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

Celem projektu jest stworzenie zielonych miejsc, które mają zachęcić do spędzania czasu na powietrzu i ożywić sąsiedzką znajomość. Konkursowe lokalizacje wskazywali sami mieszkańcy. Spośród wielu zgłoszeń wyłonione zostały trzy skwery - podwórko przy ul. Okrzei 29 na Pradze-Północ, przy ul. Rokosowskiej 1 na Ochocie oraz plac między ulicą Korytnicką i Dobrzyniecką na Pradze-Południe.

– Komisja konkursowa zwróciła szczególną uwagę na propozycje osiedli oddalonych od parków bądź lasów. Obecnie zwycięskie place konsultowane są z zarządcami terenów i konserwatorem zabytków – mówi Sławomir Sendzielski, koordynator projektu z Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Mieszkańcy, którzy zgłosili adresy do konkursu, wezmą udział we wspólnym projektowaniu nowych placów. W październiku odbędą się pierwsze rozmowy ze specjalistami zajmującymi się tworzeniem przestrzeni publicznych i projektowaniem terenów zieleni. Finalne projekty powstaną do końca 2018 roku. W 2019 r. warszawiacy będą mogli korzystać z nowych placów. Program „Podbijamy podwórka" realizuje Zarząd Zieleni m.st. Warszawy we współpracy z Fundacją „Na miejscu".

zw.com.pl