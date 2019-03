Światło zgaśnie w stolicy

Pałac Kultury i Nauki, most Świętokrzyski i ratusz przez 60 minut nie będę oświetlone.

Warszawa włącza się do tegorocznej Godziny dla Ziemi WWF. Start akcji 30 marca o godz. 20.30.

Miliony ludzi na całym świecie na jedną godzinę zgasi światła w swoich domach, a miasta wyłączą oświetlenie urzędów, mostów czy zabytków. Uczestnicy akcji chcą przypomnieć, jak ważna jest troska o naturalne środowisko. Jedenasta edycja Godziny dla Ziemi WWF, odbędzie się pod hasłem "Nie niszczmy naszego domu".

W ramach tegorocznej „Godziny dla Ziemi" w Warszawie zgasną iluminacje miejskich obiektów, m.in.bazylika katedralna św. Michała i św. Floriana, katedra Jana Chrzciciela i kościół Jezuitów, katedra metropolitalna św. Marii Magdaleny, most Poniatowskiego, most Śląsko-Dąbrowski, most Świętokrzyski, mury obronne Starego Miasta, Pałac Kultury i Nauki, pomnik ks. Ignacego Skorupki, Stacja Filtrów - Wieża Ciśnień, Zakład Ozonowania i Filtracji na Węglu Aktywnym, ujęcie zasadnicze „Gruba Kaśka", iluminacja ratusza przy pl. Bankowym 3/5, Urząd m.st. Warszawy/Wojewoda Mazowiecki, zakład „Dębe", zakład oczyszczania „Czajka", zakład oczyszczania „Południe".

Ponadto do akcji włączą się poszczególne dzielnice, m.in. Białołęka, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Targówek i Ursynów. Część z nich wygasi reprezentacyjne budynki, urzędy, iluminacje, domy opieki społecznej czy biblioteki.

W zeszłym roku wśród zaangażowanych osób znaleźli się mieszkańcy 180 państw świata, a ponad 13 tys. instalacji rozświetlających zabytki i pomniki zostało wyłączonych. W samej Polsce w akcji udział wzięło blisko 80 miast. Każdy może przyłączyć się do ekologicznej inicjatywy.

zw.com.pl