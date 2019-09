Wzmożona troska o oczyszczalnie

Awaria kolektora w największej oczyszczalni ścieków w Polsce, Czajce, zmobilizowała władze samorządowe do bacznego przyglądania się stanowi technicznemu lokalnych oczyszczalni.

Oczyszczalnie ścieków pełnią ważną rolę zarówno w ochronie środowiska, jak i poprawie jakości życia mieszkańców

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2015 roku w Polsce funkcjonowały 3273 komunalne oczyszczalnie ścieków, z czego większość, bo aż trzy czwarte, stanowiły oczyszczalnie biologiczne.

Walka o czystość

– Trudno jest przewidzieć awarię. Ale musimy mieć opracowane dobre procedury, jeżeli podobna sytuacja miałaby się kiedykolwiek powtórzyć. Przede wszystkim powinniśmy skuteczniej analizować ryzyko i dbać o stan techniczny oczyszczalni w całym kraju – mówi Paweł Ciećko, główny inspektor ochrony środowiska.

Przypomina, że rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka zakończyła się w 2012 roku. Była to wówczas największa inwestycja środowiskowa w Europie. Koszt budowy oczyszczalni z całym układem przesyłowym sięgnął 3,7 mld zł.

W Kole z inicjatywy burmistrza Stanisława Maciaszka 2 września – wkrótce po awarii warszawskiej oczyszczalni – doszło do spotkania z radnymi w trybie nadzwyczajnym. Celem dyskusji było zbadanie możliwości pozyskania środków unijnych na modernizację kolskiej oczyszczalni ścieków.

Stan techniczny wybudowanej ponad 40 lat temu oczyszczalni w Kole nie jest dobry. Zastosowane podczas budowy technologie są dziś przestarzałe i nieefektywne, co w przyszłości grozi zanieczyszczaniem wód gruntowych.

W czerwcu ruszyła modernizacja podstarzałej oczyszczalni w Białej Podlaskiej. Na projekt miejska spółka Wod-Kan otrzymała 27 mln zł unijnego dofinansowania.

– Nowe urządzenia mają być energooszczędne. Przebudowa zwiększy przepustowość obiektu, poprawi jakość oczyszczania – podkreśla Janusz Bystrzyński, prezes miejskiej spółki wodociągowej.

W Strzelinie (woj. dolnośląskie), położonym niedaleko Wrocławia, trwa rozbudowa oczyszczalni ścieków pamiętającej czasy PRL. Na terenie zakładu powstaje ekologiczny blok beztlenowy, którego głównym zadaniem będzie pełna redukcja nieprzyjemnego zapachu, jaki uwalniany jest podczas przerobu buraków cukrowych w okolicy.

Z kolei gmina Chłopice (woj. podkarpackie) wyda 3 mln zł na rozbudowę lokalnego zakładu. Tamtejsza oczyszczalnia ma już ponad 20 lat i wiele wad. W czasie upałów w powietrzu czuć nieprzyjemne zapachy. To po remoncie ma się zmienić.

Trwa też przebudowa zakładu w Kołaczkowie (woj. wielkopolskie). W 2018 roku zakończyła się modernizacja oczyszczalni w Garwolinie.

Europejskie standardy

Zgodnie z postanowieniami traktatu akcesyjnego Polski do UE wymagania dotyczące systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków komunalnych nie obowiązywały w Polsce w pełni do dnia 31 grudnia 2015 r. Od początku 2016 roku nasz kraj ma już obowiązek spełniać te same standardy, co wszystkie kraje UE. Bez żadnej taryfy ulgowej.

Standardy uzależnione są od wielkości aglomeracji. W Polsce reguluje je prawo wodne oraz rozporządzenie ministra środowiska z 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej należy tak planować granice aglomeracji, aby w jak największym stopniu cały produkowany przez miasto ładunek ścieków był zbierany siecią kanalizacyjną i odprowadzany do oczyszczalni.

Do największych oczyszczalni w kraju należą: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (GOŚ-ŁAM), położona na prawym brzegu rzeki Ner (zachodnia część Łodzi), Zakład Oczyszczania Ścieków Płaszów (Kraków) oraz Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach (Poznań). Wśród największych oczyszczalni w Polsce znajdują się też dwa dobrze prosperujące zakłady prywatne – w Kwidzynie i Policach.

W całym kraju tylko 74 proc. ludności korzysta z oczyszczalni ścieków. Eksperci alarmują, że oczyszczalni w Polsce jest za mało, szczególnie tych obsługujących obszary wiejskie.

