Długa naprawa kolektora ściekowego

Około dwóch miesięcy zajmie naprawa uszkodzonych kolektorów ściekowego do oczyszczalni „Czajka”. Pod dnem Wisły ma powstać nowa nitka rurociągu - zapowiada ratusz.

– Przeprowadziliśmy dokładne analizy, tak by wybrać wariant naprawy, który będzie najbardziej racjonalny i jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców Warszawy. Wspólnie z ekspertami znaleźliśmy rozwiązanie: uszkodzone odcinki kolektorów w tunelu zostaną zastąpione stalowymi rurami, co umożliwi przesył ścieków do oczyszczalni „Czajka" – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, po spotkaniu sztabu kryzysowego.

– Zostanie także wybudowana dodatkowa nitka rurociągu pod dnem Wisły. To zapasowe rozwiązanie będzie uruchomione w przypadku dokonywania innych napraw lub dalszej modernizacji kolektorów – dodał prezydent.

Według ocen ekspertów most pontonowy i ułożony na nim kolektor będzie mógł pracować do połowy listopada. Ten czas pozwoli na zrealizowanie naprawy rurociągów w tunelu pod Wisłą. Wspólnie z naukowcami została opracowana metoda wymiany uszkodzonych fragmentów obydwu rurociągów (po 100 m każdy), poprzez zastąpienie ich stalowymi rurami. Dzięki wdrożeniu takiego rozwiązania warszawiacy unikną uciążliwości związanych z przeprowadzeniem zastępczego rurociągu na jezdni mostu Marii Skłodowskiej-Curie.

Równolegle z realizacją tej naprawy miejscy wodociągowcy przystąpią do wykonania dodatkowego "przecisku" pod dnem Wisły. Dzięki temu powstanie rezerwowy rurociąg, którym w sytuacji awaryjnej ścieki z lewego brzegu Warszawy będą mogły być bezpiecznie transportowane do oczyszczalni "Czajka".

zw.com.pl