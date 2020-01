Choinki mogą dać ciepło

Ze ściętych drzewek powstanie zielona energia. Świerki i sosny w donicach mają szansę zasilić miejskie lasy.

Mieszkańcy mogą zostawić świąteczne drzewko w punkcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru. Tegoroczna akcja obejmuje wszystkie dzielnice.

Operatorzy odbierają choinki, które są oczyszczone z ozdób, lampek, folii i stojaków. Warszawiacy mogą też osobiście dostarczyć iglaka składu recyklingowego przy ul. Księcia Ziemowita 29. Leśnicy otworzą punkt zbiórki doniczkowych choinek w sobotę, 18 stycznia w CEPL przy ul. Rydzowej 2 (Ursynów) oraz w sobotę, 25 stycznia w siedzibie Lasów Miejskich – Warszawa przy ul. Korkowej 170A (Wawer).

Drzewka w donicach zakupione przez warszawiaków i warszawianki wzbogacą miejskie tereny zieleni nadal produkując tlen i pochłaniając zanieczyszczenia.

Przekazane ścięte choinki staną się wysokoenergetyczną zieloną energią, wykorzystywaną do produkcji prądu. Akcję „Ciepło z natury" organizuje m.st. Warszawa wraz z firmą Segromet. Rekordem inicjatywy było 1 400 ton zebranych choinek.

Drzewka odbierane od mieszkańców po wstępnej kontroli braku dekoracji i uzyskaniu odpowiedniej wilgotności przetwarzane są w biopaliwo. Po rozdrobnieniu iglaków powstają zrębki. Następnie zrębka jest spalana w specjalnych instalacjach, gdzie w wyniku uzyskanej temperatury (powyżej 850 stopni Celsjusza) powstaje energia cieplna i elektryczna. Jedna tona choinek jest w stanie zastąpić około 450 kg węgla. W ten sposób zmniejsza się emisję dwutlenku węgla.

Choinkę doniczkową należy trzymać w mieszkaniu krótko, najlepiej nie dłużej niż siedem dni oraz nie stawiać jej w pobliżu kaloryfera. Po świętach najlepiej drzewko wystawić w chłodne miejsce, np. do garażu lub ogródka. Latem iglak wymaga pielęgnacji, jak każda inna roślina doniczkowa. Przy odrobinie opieki drzewko będzie towarzyszyło przez kilka sezonów świątecznych, a później może zostać posadzone w ogrodzie lub na działce.

Przy zakupie warto zwrócić uwagę, czy iglak wyrósł w doniczce, a nie został do niej włożony po wyjęciu z gruntu – widać to po stanie gleby – jeśli jest świeża, a doniczka jest mała w stosunku do wielkości drzewka – najpewniej choinka została do niej włożona przed sprzedażą, co uszkodziło korzenie i uniemożliwia dalsze rośnięcie. Rodzime gatunki, takie jak sona czy świerk pospolity można sadzić w lesie, natomiast obce odmiany np. jodła mogą zasilić zieleńce.

zw.com.pl