Telefon ostrzeże o zagrożeniu

Dzięki Warszawskiemu Systemowi Powiadomień mieszkańcy stolicy mogą szybko otrzymać informacje o zdarzeniu za pośrednictwem aplikacji Warszawa19115.

Z systemu powiadamiania mieszkańców korzysta już 16,5 tys. osób

- Po raz pierwszy w Warszawie i w Polsce, miasto może na tak szeroką skalę wysyłać aktualne informacje bezpośrednio do mieszkańców. Z aplikacji Warszawa 19115 korzysta już 16,5 tys. osób i zachęcam kolejne osoby do pobrania i używania jej na co dzień – tłumaczy Marcin Wojdat, sekretarz miasta stołecznego Warszawa.

Warszawski system powiadomień to bezpłatny system informacyjny stworzony po to, aby ułatwić codzienne życie w stolicy. Poprzez bezpłatną aplikację Warszawa19115, system na bieżąco dostarcza informacji z różnych obszarów funkcjonowania miasta. M.in. informuje o planowanych zmianach w organizacji ruchu, ważnych terminach urzędowych oraz wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych przez miasto. Mieszkańcy otrzymują również ostrzeżenia o nagłych lub niebezpiecznych sytuacjach w ich okolicy.

Informacje mogą dotyczyć tylko jednej, ale także wielu warszawskich, wybranych przez użytkownika. Aplikacja ta może także generować powiadomienia za pomocą sms.

Aby zapisać się do systemu powiadomień, należy pobrać na smartfona lub uaktualnić już posiadaną miejską aplikację „Warszawa 19115". Następnie na głównej stronie po wybraniu menu, należy kliknąć "subskrypcje" i wybrać tematy i dzielnice, z których chcemy otrzymywać komunikaty. Dla tych, co nie mają smartfonów, komunikaty dostarczane są poprzez SMSy. Wówczas należy się zapisać poprzez stronę www.warszawa19115.pl

Poprzez tę aplikację mieszkańcy mogą też zgłaszać swoje sprawy. Do nowej wersji aplikacji wprowadzono rozszerzone menu, animowany samouczek, intuicyjny wybór kategorii. Uszczegółowiona została także prezentacja historii zgłoszeń, dodana funkcja kopiowania szczegółów zgłoszenia z historii do innych aplikacji oraz uruchomiono aktywne łączenie z numerem 19115.

Aplikacja działa w oparciu o nawigację GPS, wymaga stałej łączności z Internetem. Oprogramowanie jest udostępnione na trzy platformy systemowe: iOS, Android, Windows Phone 8.

—Marek Kozubal

Rzeczpospolita